Прийміть щирі вітання з Днем Збройних Сил України - армії, справжній вік якої сягає кількох століть. Її бойові традиції формувалися у жорстоких війнах і конфліктах від часів Київської Русі до сьогоднішніх грізних подій, коли незалежна Україна виборює своє право бути суверенною і незалежною та йти власним шляхом розвитку.

Захищаючи рідну землю, українські воїни виявляють глибокий патріотизм, неймовірні стійкість та витримку, роблять усе можливе длянаціональної безпеки, оборони нашої держави та захисту життя цивільного населення.

У день свята ми вшановуємо всіх військових, які вірою і правдою служать українському народові. З почуттям глибокої шани та вдячності зичимо миру, здоров'я, добра, успіхів у вдосконаленні бойової майстерності. Хай ваші мужність і сила долають усі перешкоди!

З повагою члени Білоцерківської міської організації партії

"Блок Петра Порошенкка "Солідарність"