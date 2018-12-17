Детальний план садових товариств на Залізничному селищі затверджено

29 листопада на 60 сесії БМР депутати нарешті затвердили детальний план частини території району "Північний" ("Залізничне селище") в межах вул. Сухоярська та вул. Київська (територія садових товариств). Цей документ, напевно, безпомилково можна назвати "народженим в муках".

Адже з часу, коли до міської ради у січні 2017 року прийшли мешканці кількох вулиць на Залізничному селищі та дачники, обурені тим, що на їх території по новому Генплану проклали дорогу, минуло майже 2 роки. Міська влада обіцяла відкоригувати заплановану дорогу саме детальним планом ще у ІІІ кварталі 2017 року.

27 вересня на 57 сесії БМР цей проект рішення знову зняли з розгляду, бо у плані виявили запроектовану парковку на 236 паркомісць всередині дачного кооперативу «Першотравневець» приблизно на території 10 ділянок. Тобто ці садоводи вже не зможуть приватизувати свої земельні ділянки, тому що на їх місці має бути паркова. Чи внесли зміни, наразі невідомо.

Нагадаємо, 26 січня 2017 року на засідання сесії завітали білоцерківці, що мешкають на вулицях Панфілова, Ватутіна, 2-Інтернаціональній, 2-Коцюбинській, провулку Карбишева, провулку Сухоярському, а також ті, хто має дачі у кооперативах «Радуга», «Першотравневець», «Ветеран», «Дружба», щоб висловити своє обуренням планами прокласти через їх будинки і городи магістральну дорогу. Ця дорога була нанесена на новий Генплан. Про її існування люди дізналися випадково, коли один із дачників пішов в управління містобудування та архітектури з проханням отримати необхідні документи для приватизації своєї земельної ділянки. Управління дозволило приватизувати з п’яти лише три сотки, а решта, мовляв, піде на будівництво дороги.

З того часу відбулося кілька зустрічей та засідань земельної комісії. Розробники Генплану зізналися, що дорогу нанесли вже після громадських обговорень на прохання управління містобудування та архітектури. Також вони пояснили, що ширину дороги можна зменшити на етапі розробки детального плану. У минулому році архітектурне бюро «Аркада» взялося розробляти цей детальний план, пройшовши по території садових товариств. Когось із дачників цей план влаштував, а комусь по ньому все одно доведеться переставляти огорожі, а то й розбирати гаражі, адже вони вже будуть за межами червоних ліній. Та й не розуміють садоводи, чому з їх території намагаються зробити міську забудову з каналізацією, водогоном, широкими дорогами. Вони хочуть лишатися дачниками.

Але після тривалих дискусій нібито необхідні вимоги управління містобудування та архітектури в детальний план були внесені. І тому рішення винесли на сесію. Ще б пак, влада міста обіцяла затвердили цей детальний план ще у ІІІ кварталі 2017 року.

Відтак, садоводи вже можуть починати приватизацію своїх земельних ділянок та будівель, перевівши їх у стан житлової забудови. Як це буде відбуватися на практиці, покаже час.