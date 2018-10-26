Затверджено програму «Цукровий діабет на 2019 рік»

У місті Біла Церква в ендокринологічному центрі МЛ№2 перебуває на обліку 1044 пацієнтів хворих на цукровий діабет, що потребують інсулінотерапії, у тому числі 54 дітей та 990 дорослих. За 9 місяців 2018 року вперше виявлено цукровий діабет у 29 осіб.

Найбільшу загрозу становлять судинні ускладнення цукрового діабету (частота яких сягає 50%), насамперед, з боку нирок і очей, а у хворих старших вікових груп – збільшення частоти судинних катастроф (інфаркти, інсульти, розвиток гангрени ніг з необхідністю ампутації). Ці ускладнення є основною причиною збільшення інвалідності та смертності хворих.

Метою програми є забезпечення дорослих та дітей хворих на цукровий діабет безоплатним або пільговим відпуском препаратів інсуліну за рецептами лікарів за рахунок міського та державного бюджетів. До речі, Білоцерківська міськрада за ініціативи депутата Андрія Короля звернулася до Київської обласної ради з проханням виділяти гроші на закупівлю інсуліну для нашого міста також з обласного бюджету. Адже цього року витрати на інсулін склали 6, 2 млн. грн. Половину цієї суми виділили з бюджету міста, половину дала держава, а от Київська обласна рада вперше за багато років не дала ні копійки. Хоча до складу Київоблради від Білої Церкви обрано аж 10 депутатів!

Також програма передбачає забезпечення дітей хворих на цукровий діабет витратними матеріалами для приладів постійного моніторингу глюкози в крові, інсуліновими голками та шприцами, ланцетами до шприц ручок, ін’єкційними портами i Port Advance для ін’єкцій інсуліну та препаратами глюкагону.

За матеріалами сайту БМР