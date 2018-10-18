Поліція Білої Церкви вилучила зброю, набої та наркотики

31-річний раніше судимий за крадіжки молодик із с.Блощинці зберігав в себе вдома заборонені Законом наркотичні та психотропні речовини: майже 2 кг коноплі, 30 г амфетаміну та 56 г нітропропену. Також зброю без жодних дозвільних документів: гранату «Ф-1» із запалом, гвинтівку кустарного виробництва, 120 набоїв до нарізної вогнепальної зброї та мисливський ніж.

Незаконну знахідку виявили та вилучили під час невідкладного обшуку, проведеного у рамках розслідування кримінального провадження за ст. 313 Кримінального кодексу України. Наразі призначені відповідні експертизи.

Від будь-яких пояснень чоловік утримався. Йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

17 жовтня ввечері на одній із вулиць міста Біла Церква працівники поліції зупинили 19-річного місцевого мешканця. При поверхневому огляді виявили та вилучили у нього 10 г наркотичного засобу – канабіс. Молодик пояснив, що зберігав його для власного вживання, без мети збуту.

Також поліцейські, патрулюючи територію міста Узин, зупинили 36-річного місцевого жителя, який мав при собі шприц із особливо небезпечним наркотичним засобом – метадоном.

По кожному випадку незаконного зберігання наркотичних засобів відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Тривають слідчі дії.

Поліція Білої Церкви