Поліцейські провели екскурсію для школярів

Сьогодні, 16 жовтня 2018 року Білоцерківський відділ поліції гостинно відчинив свої двері для учнів-другокласників Білоцерківської спеціалізованої школи №1. Всі діти відразу відчули себе поліцейськими.

Коли їм продемонстрували службові автомобілі - малюки мали змогу самостійно все роздивитись і з великим задоволенням це робили. Завітавши до чергової частини, черговий розповів їм яким чином вони реагують на виклики, реєструють їх та як здійснюється відеоспостереження в місті Біла Церква за підтримки програми «Безпечне місто».

Найцікавышим, звісно, для дітей стала демонстрація зброї в приміщенні тиру Білоцерківського відділу поліції, де інструктор з особистої безпеки Тренінгового центру розповів їм про види зброї та її характеристики. Бажаючих серед дітлахів потримати зброю власноруч та відчути себе в ролі поліцейського було безліч.

Всі діти залишилися задоволені, про що за них говорили їхні емоції на обличчях та заклики пов’язати своє майбутнє з професією поліцейського.

Інспектор Білоцерківського ВП

О.О. Барковська