Поліцейські провели екскурсію для школярів

Коли їм продемонстрували службові автомобілі - малюки мали змогу самостійно все роздивитись і з великим задоволенням це робили. Завітавши до чергової частини, черговий розповів їм яким чином вони реагують на виклики, реєструють їх та як здійснюється відеоспостереження в місті Біла Церква за підтримки програми «Безпечне місто».
Найцікавышим, звісно, для дітей стала демонстрація зброї в приміщенні тиру Білоцерківського відділу поліції, де інструктор з особистої безпеки Тренінгового центру розповів їм про види зброї та її характеристики. Бажаючих серед дітлахів потримати зброю власноруч та відчути себе в ролі поліцейського було безліч.
Всі діти залишилися задоволені, про що за них говорили їхні емоції на обличчях та заклики пов’язати своє майбутнє з професією поліцейського.
Інспектор Білоцерківського ВП
О.О. Барковська