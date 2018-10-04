З Днем захисника України!

Щиро вітаємо вас зі святами - Днем захисника України, Днем Українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці!

Ці знаменні дати особливо шануються українцями, адже це свята оборонців рідної землі, які не шкодують життя заради свободи Вітчизни,а Пресвята Богородиця - покровителька і заступниця війська та всього українського народу.

В боях за рідну землю наші співвітчизники заслужено здобули славу неперевершених воїнів. І зараз наші військовослужбовці гідно стоять на захисті цілісності, незалежності й суверенітету нашої держави.

Вітаємо всіх, хто в різні роки виконував священний обов'язок захисника Батьківщини, брав участь у бойових діях, зміцнюючи авторитет нашої армії в очах українського народу і світової спільноти.

Щирі вітання всім, хто сьогодні боронить нашу землю,за мужність, вірність присязі і патріотизм!

Миру нашій землі, а всім її захисникам - міцного здоров'я, незламності духу, добра та наснаги в успішних починаннях на користь Вітчизни!

Слава Україні! Героям Слава!

З повагою депутати Білоцерківської міської ради-члени фракції Партії "БПП "Солідарність"