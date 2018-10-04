Вітання з Днем працівників освіти!

Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого професійного свята - Дня працівників освіти!

Ви з честю виконуєте Ваше основне завдання - виховуєте розумну і освідчену націю, створюєте дух покоління, прищеплюєте молоді світлі ідеали, вчите розуміти світ і мати власну думку. Тож нехай Ваші нелегкі вчительські будні приносять радість, учні будуть старанними, а у Ваших родинах панує любов і добробут.

Щастя Вам, відмінного самопочуття, достатку і всіх життєвих благ!

З повагою депутати Білоцерківської міської ради-члени фракції Партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність"