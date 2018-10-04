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Вітання з Днем працівників освіти!

  • П'ятниця, жовт. 05 2018
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Вітання з Днем працівників освіти!

Шановні педагоги! Дорогі наші вчителі!

Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого професійного свята - Дня працівників освіти!

Ви з честю виконуєте Ваше основне завдання - виховуєте розумну і освідчену націю, створюєте дух покоління, прищеплюєте молоді світлі ідеали, вчите розуміти світ  і мати власну думку. Тож нехай Ваші нелегкі вчительські будні приносять радість, учні будуть старанними, а у Ваших родинах панує любов і добробут.

Щастя Вам, відмінного самопочуття, достатку і всіх життєвих благ!

З повагою депутати Білоцерківської міської ради-члени фракції Партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність"

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