Розпочався місячник здачі зброї

На Білоцерківшині з 1 по 31 жовтня 2018 року розпочався місячник добровільної здачі зброї. Метою якого є протидія незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів.

Нагадаємо, що у відповідності до ч.3 ст. 263 КК України звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Таким чином при добровільній здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності та отримує можливість її законно зареєструвати на себе або на своїх родичів.

З будь-яких питань, що стосуються здачі зброї, відповіді можна отримати у працівників з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за адресою: місто Біла Церква, вул.Шолом Алейхема 96 тел.5-95-41 або 102.

Поліція Білої Церкви