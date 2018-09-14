Обрано кращий ескізний проект реконструкції площі по вул.Героїв Небесної Сотні

Під час сесійного засідання, яке відбулося 27 вересня ц.р. міський голова Геннадій Дикий оголосив підсумки конкурсу на кращий ескізний проект реконструкції площі по вул.Героїв Небесної Сотні зі спорудженням пам'ятника з метою вшанування загиблих Героїв Небесної Сотні (під час «Революції Гідності») та загиблих борців за волю і незалежність України в антитерористичній операції на сході України.

Отож, переможцем став проект у виконанні авторського колективу - архітектурна майстерня «АММІ»: Жихарев Роман, Міщенко Валерій, Жихарева Катерина, Міщенко В’ячеслав за участі Дробота Костянтина, Шаравари Юрія.

Варто зауважити, що конкурс відбувся у Білій Церкві у два етапи. Для ознайомлення жителів міста з поданими ескізами та врахування думки громадськості під час роботи журі, у центральній бібліотеці було організовано виставку проектів. У першому турі брали участь 8 ескізних проектів авторів та авторських колективів з Києва, Львова, Білої Церкви. За результатами було вирішено провести другий етап конкурсу. У ІІ турі конкурсу було представлено 6 ескізних проектів – з числа тих, які за результатами першого туру посіли ІІ, ІІІ місця, а також ті, які отримали заохочувальні призи.

Нагадаємо, встановити пам'ятник планують на площі Героїв Небесної сотні, де нині розташована автостоянка (по вул. Героїв Небесної сотні). Договір оренди земельної ділянки завершується у 2018 році.

За матеріалами сайту БМР