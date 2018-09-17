Голову ОСББ намагалися оштрафували за огороджену територію

25 вересня на засіданні виконкому розглядалася скарга голови ОСББ "Шолом-Алейхема, 37" Сергія Губарєва на те, що адміністративна комісія його оштрафувала за самовільно встановлений паркан біля будинку на 850 грн. Як виявилося, КП "Інспекція з благоустрою" не змогла точно встановити, хто ставив цей паркан, а тому просто оштрафувала голову ОСББ.

Голова адміністративної комісії, заступник міського голови Інна Новогребельська зазначила, що протокол інспектори склали правильно, а огорожа - це мала архітектурна форма, яка повинна проходити погодження в управлінні містобудування та архітектури. Земельну ділянку ОСББ планувало приватизувати, але після збільшення земельного податку наразі перебувають у роздумах, а тому земля поки що комунальна.

"Я писав скаргу на сам розгляд порушення. Жодного доказу, що саме я встановлював чи ОСББ - не було надано. Нам не бички набридло прибирати, а там були крадіжки автомобілів, велосипедів, "закладки" наркоманів. Людям набрило це все, люди встановили огорожу. Хто її поставив - треба розбиратися. У нас є всі документи, щоб подати на приватизацію. Але вся "загвоздка" була в тому, що підвищився податок для ОСББ. Протокол адмінкомісії мені надали тільки через тиждень після мого письмового звернення. Я не знаю, чи була більшість на комісії, бо не знаю, яка загальна кількість членів комісії", - сказав Сергій Губарєв на засіданні виконкому.

Керуючий справами виконкому Сергій Постівий уточнив, чи ставив цю огорожу голова ОСББ за кошти об'єднання та чи було таке рішення, прийняте на зборах. Виявилося, що ні. Огорожу поставило кілька мешканців будинку з власної ініціативи та за власні кошти. Тому прийняли рішення не накладати штраф на голову ОСББ, встановити осіб, які ставили цю огорожу, а якщо не вдасться - просто її демонтувати.

Для влади в цій ситуації прозвучав перший дзвінок - ОСББ задумалося, чи треба при таких високих ставках земельного податку приватизувати ділянку, тим більше, що обіцяного мером виконання робіт саме біля тих ОСББ та ЖБК, де приватизована земля, не спостерігається. До того ж поява таких огорож свідчить про неблагополучну криміногенну ситуацію у місті, відтак виникає питання до якості роботи поліції та їх помічників - КП "Муніципальна варта".