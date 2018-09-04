У Білій Церкві нагородили кращих екскурсоводів

Спершу планували провести церемонію нагородження на День міста, але погодні умови не дозволили провести захід, тож його перенесли на сьогодні. Раніше, 28 серпня, виконком затвердив рішення журі по присудженню премії міського конкурсу «Кращий екскурсовод міста Біла Церква». Перше місце та премію у розмірі 10 тис грн присуджено Ткач Олені Дмитрівні, ІІ місце та премію у розмірі 6000 грн - Семашку Ярославу Йосиповичу, ІІІ місце та премію у розмірі 4000 грн - Классіній Марині Володимирівні.

Перше місце посіла Олена Дмитрівна Ткач, виконавчий директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка

«Екскурсоводи – це складна справа. Вони повинні продумати, яким чином, не придумавши нічого, а спираючись лише на факти та джерела, знайти таку форму подачі інформації, щоб люди змогли із зацікавленням слухати годину, а то й більше. Часто для того, аби донести інформацію у доступній формі, екскурсоводам доводиться на цю справу ще й свої гроші витрачати. Це – справді мистецтво. У нас було троє учасників конкурсу з дуже різними екскурсіями, які були присвячені Замковій горі та новозбудованому Свято-Георгієвському храму, літературній Білій Церкві та екскурсія про місто, яку можна прослухати, їдучи в тролейбусі. Кожна з них була цікавою та насиченою. Навіть мені, знаючи всю цю інформацію, було цікаво слухати. А тому журі визначало кому, яке місце присудити, виключно виходячи з оригінальності подачі матеріалу», - сказав під час нагородження краєзнавець, кандидат історичних наук Євген Чернецький.

Підтримати та порадіти за перемогу Олеги Дмитрівни прийшло чимало представників Академії пенсіонерів, які були першими слухачами її екскурсій

На конкурс, за словами журі, спершу не подався ніхто, тому було вирішено продовжити термін подачі документів. Під час другої спроби подалося лише три людини, таким чином всі отримали нагороди. Але така мала кількість конкурсантів свідчить про те, що у Білій Церкві з екскурсоводами проблема. «Потрібно створювати якусь школу екскурсоводів, готувати кадри, я дуже сподіваюся, що цей конкурс і розголос про нього у ЗМІ десь підштовхне і молодих людей, і людей старшого віку до того, щоб зайнятися цієї справою. В Умані, наприклад, гарна сотня людей живе з того, що проводить екскурсії», - вважає Євген Чернецький.

На другому місці - Ярослав Йосипович Семашко, старший науковий співробітник Білоцерківського краєзнавчого музею

На третьому місці - Марина Володимирівна Классіна, екскурсовод ГО "Біла Церква туристична"

«Я хочу відповісти на запитання пана Євгена, чому було мало учасників у конкурсі. Я розкажу про себе. Відкрию перелік документів, які потрібно заповнити на конкурс і розумію, що на це треба потратити купу вільного часу, якого у мене практично немає. А екскурсії я готова була проводити хоч кожен день. Але зрештою себе націлила і заповнила ці документи. Але я хочу сказати, що боятися цього не треба. Я дуже хвилювалася і навіть не сподівалася, адже я - не професійний екскурсовод. Я – самовидець, я розповідаю про те, чим жила і живу упродовж ось уже майже 10 років. Я думала, що з парку «Олександрія» прийдуть на конкурс учасники, адже там дуже професійні екскурсоводи. Тут у залі присутні члени Академії пенсіонерів, саме вони були слухачами перших екскурсій, давали мені поради, я по них орієнтувалася, що цікаво слухати, а що – ні. А коли пішли учні на екскурсію, треба було змінювати інформацію, адже їх не зацікавиш тим, що слухають люди старшого віку. Тому мені дуже подобається ця справа і я щаслива перемогли в цьому конкурсі. Нехай місто і надалі проводить такий конкурс, я думаю, буде значно більше претендентів», - зазначила Олена Ткач.

Насамкінець нагородження переможців порадував своїм співом ансамбль "Криниця життя", що діє при Академії пенсіонерів

Після нагородження усі конкурсанти та члени журі зробили фотографію на згадку про перший конкурс екскурсоводів у Білій Церкві.