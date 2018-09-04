Вітання з Днем міста!

Щиро вітаємо вас з Днем народження рідного міста - такого древнього і молодого!

Це свято об'єднує всіх, кому дорога Біла Церква, її площі, вулиці, парки, храми, її звитяжне минуле і трудове сьогодення. Ми пам'ятаємо усіх, хто творив його славну історію, зміцнював економіку, збагачував традиції.

Сучасне обличчя міста створене працею і талантами його мешканців - разом ми дбаємо про його благоустрій, робимо будинки затишними, двори - доглянутими, вулиці - зеленими та квітучими.Тож нехай нас завжди об'єднує любов до рідного міста, небайдужість до його добробуту, адже кожен з нас своєю працею має розвивати місто заради майбутнього наших дітей .

Хай Біла Церква квітне й багатіє, а серед жителів панує взаємна повага і щира довіра .Хай у кожній родині буде мир і спокій, збуваються мрії та сподівання!

Зі святом вас, дорогі земляки!

З повагою

депутати Білоцерківської міської ради-члени фракції

партії "БПП "Солідарність"