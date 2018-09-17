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На День міста буде обмежено рух транспорту

  • Вівторок, вер. 04 2018
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На День міста буде обмежено рух транспорту

Пд час проведення культурно-масових розважальних заходів 8 вересня 2018 року з нагоди відзначення 986-ї річниці Дня міста Біла Церква буде обмеженорух транспорту.

з   8.00 год.  до 22.00 год.

об' їзд вул. Я.Мудрого, вул. Л. Курбаса, Торгової площі буде здійснюватись по вул. С.Наливайка, вул. Героїв Небесної Сотні

Святкування Дня міста відбудеться за таким графіком:

08.09.2018р.

о 10.00

о 10.40

о 11.00

о 12.00

о 18.30

о 21.00

Місце проведення: Центральна площа міста

- Святкування Дня міста

– покладання квітів до засновника міста Ярослава Мудрого.

– Урочисте привітання міського голови.

– міська Дефіляда

– святкове відкриття локацій.

– Виступ симфонічного оркестру  «Kyiv Metropolis Orchestra»

– Виступ гурту «Без обмежень»
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