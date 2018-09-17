На День міста буде обмежено рух транспорту

з 8.00 год. до 22.00 год.
об' їзд вул. Я.Мудрого, вул. Л. Курбаса, Торгової площі буде здійснюватись по вул. С.Наливайка, вул. Героїв Небесної Сотні
Святкування Дня міста відбудеться за таким графіком:
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08.09.2018р.
о 10.00
о 10.40
о 11.00
о 12.00
о 18.30
о 21.00
Місце проведення: Центральна площа міста
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- Святкування Дня міста
– покладання квітів до засновника міста Ярослава Мудрого.
– Урочисте привітання міського голови.
– міська Дефіляда
– святкове відкриття локацій.
– Виступ симфонічного оркестру «Kyiv Metropolis Orchestra»
– Виступ гурту «Без обмежень»