Саксаганці знову просять громаду про допомогу

Ганна Старикова нічим не може допомогти...чи не хоче?

Голос волаючого в пустелі, або Коли влада нарешті почне діяти в інтересах народу?

Цього тижня відбулася зустріч голови КОР Ганни Старикової з представниками колективу театру ім. Саксаганського.

З яким настроєм саксаганці їхали до КОР? Із вірою у торжество справедливості. А як інакше? Нарешті, вперше за три роки, нас погодилися вислухати особисто. Ну не може людина, у руках якої доля театру, не бачити очевидні речі. Може, Ганну Віталіївну дезінформують? То зараз ми все розповімо, донесемо думку колективу, думку глядачів – і все стане на свої місця. Наївні…

Майже дві години Ганна Старикова та Ольга Бабій вкупі з юристом КОР робили вигляд, що дуже вболівають за долю театру, але… нічим не можуть допомогти.

Отже, після зустрічі всі питання саксаганців залишилися без відповідей. Точніше, відповідь є. І вона вже звучить не між рядків, як раніше, а прямим текстом: ВЛАДА БУДЬ-ЯКИМИ СПОСОБАМИ НАМАГАЄТЬСЯ ЗРУЙНУВАТИ ТЕАТР!

З чого це видно?

Два роки театр тримають у режимі недофінансування, багатомісячних затримок зарплати. В’ячеслава Ускова безпідставно хотіли звільнити з посади директора (за що й проголосували на сесії КОР), але він поновився через суд. Конкурс на заміщення вакантної посади директора після завершення дії контракту з Усковим В. В. оголошено із затримкою, що з самого початку передбачало призначення в. о. директора. В. о. директора призначили без врахування думки колективу. Усі звернення з цього приводу просто ігнорувалися. Це привело до штучно створеної ситуації шантажу: якщо колектив не прийме призначеного згори в. о. Пущака Б. А., то знову не отримає зарплату. Запропонований Ольгою Бабій вихід: пустіть Пущака до театру, нехай виплатить зарплату і доведе свою неспроможність. Позиція колективу: ми не купимося на одну зарплату, щоб потім залишитися взагалі без театру, який за тиждень зруйнує некомпетентний в. о. До складу конкурсної комісії не допустили представників громадських організацій, пов’язаних із культурою та театром. Їх дискваліфікували з абсурдних формальних причин. Наприклад, при оформленні документів у графі про судимість поставлений прочерк, а не написано словами. Натомість якимось чином у комісії опинилися «Активна громадянська позиція» і «Київська дружина», абсолютно далекі від театру. Зі складу конкурсної комісії під тиском змусили вийти одного із членів, чим створили патову ситуацію: голоси розділилися 4 на 4. Театр без керівника. Ганна Старикова під час зустрічі віддала розпорядження негайно скликати конкурсну комісію та оголосити новий конкурс. На засідання з’явилися лише члени комісії, які були делеговані колективом театру. Ольга Бабій, В’ячеслав Хмельницький, представники від «Активної громадянської позиції» і «Київської дружини», які «пропихали» кандидатуру Пущака Б. А., не з’явилися. То хто зацікавлений у швидшому вирішенні конфлікту?

А в цей час колектив театру:

Добросовісно працює і дарує радість мешканцям усієї Київщини. Вважає, що за результатами конкурсу директором мав бути призначений Усков В. В., і не збирається відступати від своєї позиції. Готується відстоювати інтереси театру і глядачів усіма засобами в рамках Закону України.

ТЕАТР – ВЛАСНІСТЬ НАРОДУ, А НЕ ПОЛІТИКІВ! САМЕ НАРОД МАЄ ВИРІШУВАТИ ЙОГО ДОЛЮ. Громада Київщини має право бути почутою! Оскільки цього досі не сталося, голос народу прозвучить на МІТИНГУ біля Київської обласної ради 10 вересня о 10 год.

Друзі, приєднуйтеся! Коли ми разом, нас не зламати!

Прес-служба

Київського академічного обласного

музично-драматичного театру ім. П. Саксаганського