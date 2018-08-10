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Привітання з Днем знань!

  • П'ятниця, серп. 31 2018
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Привітання з Днем знань!
Шановні учні, вчителі, батьки!
 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди початку нового навчального року!
 
Нехай цей рік буде для вас щедрим на здобутки, нехай всі прагнення принесуть очікувані результати.
 
Особливі слова вітань юним білоцерківцям. Дорогі друзі, вітаємо вас з прекрасним святом вересня - Днем знань! Учіться і здобувайте нові знання, адже вони роблять людину сильнішою, мудрішою і добрішою, допомагають відкривати нові істини і таємниці природи, робити наукові відкриття. Тож нехай не згасає у вас прагнення до успіхів і підкорення нових вершин.
 
Хай у вашому житті яскраво сяє світло мудрості  і знань, весь рік буде міцним здоров'я, настрій відмінним і вдалим будь-яке починання!  Вчіться, дійте, вірте і перемагайте!
 
З повагою
депутати Білоцерківської міської ради - члени фракції партії
"БПП "Солідарність"
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