Привітання з Днем знань!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди початку нового навчального року!

Нехай цей рік буде для вас щедрим на здобутки, нехай всі прагнення принесуть очікувані результати.

Особливі слова вітань юним білоцерківцям. Дорогі друзі, вітаємо вас з прекрасним святом вересня - Днем знань! Учіться і здобувайте нові знання, адже вони роблять людину сильнішою, мудрішою і добрішою, допомагають відкривати нові істини і таємниці природи, робити наукові відкриття. Тож нехай не згасає у вас прагнення до успіхів і підкорення нових вершин.

Хай у вашому житті яскраво сяє світло мудрості і знань, весь рік буде міцним здоров'я, настрій відмінним і вдалим будь-яке починання! Вчіться, дійте, вірте і перемагайте!

З повагою

депутати Білоцерківської міської ради - члени фракції партії

"БПП "Солідарність"