"Комунальне кіно" не підтримали, а будівлю за 24 млн. грн купують

30 серпня на 55 сесії депутати БМР розглянули понад 270 питань порядку денного. Зокрема, вирішили придбати недобудоване приміщення, присвоїти звання Почесного громадянина міста Біла Церква загиблим учасникам АТО, внести зміни до бюджету міста. А от створити нове комунальне підприємство телерадіокомпанію "Місто" голосів не вистачило. Депутати відмовилися підтримати "кіно за комунальні гроші". Також міський голова не захотів почути точку зору батьків та викладачів музичних шкіл №2 та №3 щодо подальшої форми роботи цих двох навчальних закладів.

На ганку міськради депутатів знову зустрічав шкільний оркестр. То учні та вчителі музичної школи №3 привертали увагу до своєї проблеми, а саме: спроби влади на базі музичної школи створити школу мистецтв №3. Також до мера завітали батьки учнів та педагоги музичної школи №2, які на вчорашніх батьківських зборах вирішили не переїздити у колишнє приміщення управління з питань молоді та спорту (бульвар Олександрійський, 86). Адже, всупереч брехливій інформації, розповсюдженій однією із місцевих газет, що дислокується в магазині родини мера "Будмаркеті", педагогів не влаштовує це приміщення. Бо там не лише вікна не відчиняються, а ще й немає централізованого опалення і протікає дах. Проте люди простояли з плакатами у сесійній залі більше години, але їм ніхто не дав слова."Цього питання на порядку денного не стоїть. Тому дякую, на все добре", - сказав, як відрізав міський голова Геннадій Дикий.

Водночас депутати прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Біла Церква» посмертно учасникам АТО Владиславу Макарову, Максиму Сломчинському, Ярославу Павлюку, Євгену Сарнавському, Руслану Єсюку.

Внесли зміни до бюджету, а саме: на 500 тис. грн збільшується фінансування закупівлі інсулінів для МЛ №2; 400 тис. грн витратять на заміну вікон у приміщенні, що розташоване за адресою: бульвар Олександрійський, 86 (саме туди хочуть переселити музичну школу №2). Ще 1,1 млн грн направлять на розмітку на дорогах, 720 тис.грн. – на завершення реконструкції території 13 школи, 207 тис. грн – на завершення реконструкції універсального ігрового майданчика за адресою: бульвар Олександрійський, 75, а ще 345 тис. грн витратять на реконструкцію футбольного поля за адресою Турчанінова, 15.

1 млн. грн піде на реконструкцію спортивного майданчика Гімназії №1. Ще 1, 3 млн. грн витратять на реконструкцію скверу на Таращанському масиві, а 21 млн грн - піде на ремонт Горбатого мосту.

А от питання розгляду громадської ініціативи про скасування рішення виконавчого комітету БМР від 23.01.2018р. №39 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій комунальних підприємств міської ради житлово-експлуатаційних контор № 1,6,7 розрахованих шляхом коригування діючих тарифів» вирішили не розглядати. Як сказав міський голова Геннадій Дикий, це рішення перебуває на розгляді в судах, а тому немає доцільності випереджати події.

Одним із цікавих рішень була спроба створити на базі комунального підприємства «Білоцерківське радіомовлення» нову телерадіокомпанію, де буде діяти проводове радіо, ФМ-радіо та міський телеканал. Очевидно, міській владі конче потрібен майданчик для піару напередодні виборів. На профільній депутатській комісії це питання не отримало підтримки більшості депутатів, адже не було кворуму. До слова, на отримання ліцензії на трансляцію в ФМ-діапазоні потрібно витратити 115 тис. грн, на цифрове телебачення – 110 тис. грн, на переоформлення ліцензії проводового радіомовлення ще 2,5 тис. грн. А ще ж треба закупити обладнання та фінансувати роботу штату. Це при тому, що у місті діє повноцінний телеканал «Крокус», працює кілька ФМ-станцій, виходять друком шість газет. Врешті-решт здійснюється трансляція сесії та виконкому.

Проте міський голова Геннадій Дикий з січня не провів жодної прес-конференції, а його підлеглі з управлінь та відділів систематично порушують ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та невчасно надають відповіді на журналістські запити. Більше того, ще не отримавши згоди депутатів, КП «Агенція стратегічного розвитку» вже витратила 25 тис. грн на розробку логотипу нового телеканалу та на консультації з його створення.

Депутати, очевидно, не зрозуміли такого підходу і по цьому питанню розгорілася жвава дискусія. "Геннадій Анатолійович, спочатку ви в кабінеті зняли кіно про Вовкотруба, після чого ми, депутати, всі тут на трибуні відстоювали честь Володимира Григоровича. Потім в суді на Турчанінова розповідали нам про Кошляка, який він злочинець, після чого ми знову відстоювали честь колеги. Ви являєтесь продюсором цього телебачення. Ви тут про нас всіх будете знімати кіно за комунальні гроші", - сказав Володимир Бабенко, депутат БМР.

Висловилися з цього питання також депутати Олександр Ореховський, Геннадій Джегур, Сергій Матинюк, Василь Савчук, Андрій Король, Сергій Беркут, Володимир Панасов. "Тобто профільної комісії це питання не пройшло, бо не було кворуму, але ви все-таки якось зуміли винести його на розгляд депутатів на сесії. Уже пішло порушення. Також ведеться дискусія, хто буде призначати керівника. Давайте питання знімемо на доопрацювання", - запропонував Олександр Ореховський. У відповідь Сергій Постівий зазначив, що положенням про постійні комісії передбачає можливість виносити рішення на розгляд сесії, якщо з якихось причин не змогли розглянути на профільній комісії. Геннадій Дикий додав, що наглядова рада має обирати керівника. А в неї мають входити голови депутатських фракцій та найбільші платники податків.

Геннадій Джегур поставив кілька питань, зокрема, в якому форматі буде функціонувати ця телерадіокомпанія та звернув увагу на те, що 900 тис грн статутного фонду для придбання обладнання для компанії явно недостатньо, на це потрібно десятки мільйонів гривень з бюджету. "У нас в місті функціонує телекомпранія "Крокус". В мене питання: чому ми до сих пір не звернулися до них з проханням висвітлювати роботу ради. Я отримав від них відповідь, що з 30.12.2017 року були розміщені матеріали на Крокусі щодо висвітлення роботи ради на суму 4070 грн, але замовник до сих пір не розрахувався. Після цього міська рада не замовляла жодних послуг у телеканалу. Чи потрібно витрачати десятки мільйонів гривень на ті речі, які вже зараз можна замовити в існуючої телерадіокомпанії за менші гроші", - запитав Геннадій Джегур.

Водночас депутат Андрій Король вважає, що таку компанію треба створювати, адже це покращить систему радіооповіщення в надзвичайних умовах, а Білоцерківське радіо зможе збільшити якість надаваних послуг, адже буде мовити в ФМ-діапазоні. Сергій Беркут додав, що не раз звертався як голова осереду ВО "Батьківщина" до ТРК "Крокус", але йому буцімто відмовили. Врешті-решт проект рішення підтримало всього 18 депутатів, відтак рішення не прийнято.

А от за рішення про придбання за 24 млн. грн державної субвенції недобудованого приміщення по вул. Театральна, 5 проголосувало 39 із 40 присутніх депутатів, попри те, що кожен з них вранці на своєму столі побачив копію договору купівлі-продажу цього приміщення від 4 липня 2018 року, де вартість приміщення оцінено у 4, 5 млн. грн. Цим питанням вже зацікавилися місцеві активісти та обіцяють звертатися до поліції.

Також депутати зняли з розгляду питання про затвердження детального плану частини території району «Північний» («Залізничне селище») в межах вул. Сухоярська та вул. Київська (території садових товариств) в м. Біла Церква Київської області. Саме прийняття цього детального плану давно чекають дачники, адже без нього не можуть оформити документи на свої земельні ділянки та житлові будинки.