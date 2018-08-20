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Лайфхак від влади: як купити приміщення за 24 млн. грн, яке коштує 4, 5 млн. грн

  • Середа, серп. 29 2018
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Лайфхак від влади: як купити приміщення за 24 млн. грн, яке коштує 4, 5 млн. грн

Завтра, 30 серпня, на розгляд депутатів БМР виноситься проект рішення про купівлю у комунальну власність територіальної громади м. Біла Церква об'єкта нерухомого майна за адресою вул. Театральна, 5. Вартість купівлі 24 млн. грн. Міська влада хоче зробити там ЦНАП. Наміри хороші, тільки от вартість майна явно завищена.

Від власних джерел редакція БЦ News має копію договору купівлі - продажу цього недобудованого приміщення, де вказано, що балансова вартість приміщення станом на 4 липня 2018 року становить  4 437 576 грн. Питання просте: як за місяць будівля могла вирости в ціні з 4, 5 млн. грн аж до 24 млн. грн.???

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