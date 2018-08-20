З Днем Прапора і Днем Незалежності України!

Щиро вітаємо вас з величними святами - Днем Прапора і Днем Незалежності України!

Ці свята втілюють у собі давні прагнення нашого народу до свободи та самовизначення.

З того часу, як над країною замайорів синьо-жовтий прапор, ми пережили злети і кризи, втрати й здобутки. Сьогодні Україна впевнено заявила про себе на світовій арені - вона готова до світової інтеграції, до покращення життя свого народу.

Наша сильна, мужня, духовно багата нація вистоїть у випробуваннях. А Державний Прапор - символ свободи, єднання, та слави нашої країни - згуртує нас на шляху до нових перемог. Тож докладаймо спільні зусилля для того, щоб зберегти, розбудувати і уславити нашу рідну країну!

Дорогі земляки! Хай свято Незалежності принесе у ваші домівки мир, щастя, добро, впевненість у майбутньому!

Зі святами!

З повагою

депутати

Білоцерківської міської ради

члени депутатської фракції БМОП «Блок Петра Порошенка «Солідарність»