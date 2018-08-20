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З Днем Прапора і Днем Незалежності України!

  • Четвер, серп. 23 2018
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З Днем Прапора і Днем Незалежності України!

Шановні білоцерківці!

Щиро вітаємо вас з величними святами - Днем Прапора  і Днем Незалежності України!

Ці свята втілюють у собі давні прагнення нашого народу до свободи та самовизначення. 

З того часу, як над країною замайорів синьо-жовтий прапор, ми пережили злети і кризи, втрати й здобутки. Сьогодні Україна  впевнено заявила про себе на світовій арені - вона готова до світової інтеграції, до покращення життя свого народу.

Наша сильна, мужня, духовно багата нація вистоїть у випробуваннях. А Державний Прапор - символ свободи, єднання, та слави нашої країни - згуртує нас на шляху до нових перемог. Тож докладаймо спільні зусилля для того, щоб зберегти, розбудувати і уславити нашу рідну країну!

Дорогі земляки! Хай  свято Незалежності принесе у ваші домівки мир, щастя, добро, впевненість у майбутньому!

Зі святами!

З повагою

депутати

Білоцерківської міської ради

члени депутатської фракції БМОП «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

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