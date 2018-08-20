У Білій Церкві створено підрозділ патрульної поліції

У місті Біла Церква створено підрозділ патрульної поліції, який входить до складу Управління патрульної поліції Київської області. Він стане потужною правоохоронною силою, яка забезпечуватиме правопорядок на трасі міжнародного значення «Київ – Одеса» на ділянці від столиці до межі з Черкаською областю. Також патрульні нестимуть службу в місті Біла Церква.

Всі поліцейські успішно пройшли навчання в новоствореному навчальному закладі - Академії патрульної поліції та присягнули на вірність українському народові.

Урочисто до вартових порядку звернувся начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євгеній Жуков, привітав новоспечених поліцейських, побажав витримки та успіхів у роботі.

Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов наголосив, що на кожного з них покладається велика надія на покращення ситуації на автошляхах, зменшення аварійності та посильна допомога учасникам дорожнього руху.

ГУ НП в Київській області