Білоцерківці долучилися до шлюбного рекорду

8 та 18 серпня 2018 року наречені скористалися нагодою укласти шлюб у "магічну дату", адже 8 - знак безкінечності, отже молодята вірять, що шлюб їх буде міцним і довічним. Білоцерківці також не пасли задніх в цьому питанні, а місцевий РАЦГ підготував їм презенти та красиву фотозону.

Отже, 8 серпня у Білій Церкві зареєстрували шлюб 28 пар, а 18 серпня – 26 пар, при цьому дві з них скористалися послугою «шлюб за добу». Білоцерківський міськрайонний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Київській області підготувалися до «магічних дат», створивши відповідні фотозони біля БК «Сільмаш» та у приміщенні РАЦСу. Також наречених пригощали тістечками з надписом «шлюбний рекорд 2018».

Загалом на Київщини долучилася до встановлення всеукраїнського шлюбного рекорду 134 пари у середу, 8 серпня, та 191 пара - у суботу, 18 серпня.

Минулої суботи працівники відділів ДРАЦС області постаралися, щоб реєстрація шлюбу наречених у день збігу магічних вісімок була не лише наповнена символічним змістом, а й мала вишукану естетичну форму.

Як свідчить статистика, не помиляються ті, хто реєструє шлюб у збіг магічних вісімок, як запоруки тривалості і гармонії подружнього життя. У 2008 році із 345 пар, які зареєстрували шлюб на Київщині 08.08.2008, 18.08.2008, 28.08.2008, майже 90% підтвердили міцність союзу.

За матеріалами ГТУЮ у Київській області та Білоцерківського РАЦС