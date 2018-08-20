Білоцерківців знову просять вибрати кращий проект пам'ятника Героям Небесної Сотні

15 серпня у Білій Церкві відбулося засідання журі ІІ туру конкурсу на кращий ескізний проект реконструкції площі по вул. Героїв Небесної Сотні зі спорудженням пам’ятника з метою вшанування загиблих Героїв Небесної Сотні (під час «Революції Гідності») та з метою вшанування загиблих борців за волю і незалежність України в антитерористичній операції на сході України.

У другому турі конкурсу беруть участь 6 робіт – з числа тих, які за результатами першого туру посіли три перших місця, а також ті, які отримали заохочувальні призи.

З проектами можна ознайомитися з 20 серпня до 3 вересня у приміщенні Центральної бібліотеки (Торгова площа, 4/27, з 09.00 до 18.00, щодня, крім суботи, тел.: 5-14-34), та залишити свої відгуки стосовно представлених проектів у книзі відгуків, яка знаходиться на абонементі, або надіславши на електронну адресу відділу культури і туризму міської ради Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , зазначивши тему.

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Нагадаємо, у серпні 2018 року закінчується термін оренди площі, де планують розміщення пам’ятника. Нині тут знаходиться автостоянка.

За матеріалами сайту БМР