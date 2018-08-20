Завтра на Київщині встановлять шлюбний рекорд

Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Київській області.
В Управлінні зазначили, що 10 днів тому, 08.08.2018, в області одружилося 134 пари.
Великий попит на «магічну вісімку» у даті одруження, яка символізує нескінченість, а відтак і тривалість шлюбу, підтримує також офіційна статистика. Зокрема, спеціалісти відділів ДРАЦС Київщини проаналізували ситуацію за останні 10 років і з’ясували, що 90% шлюбів, укладених в області 18.08.2008 та 28.08.2008, підтвердили міцність союзу станом на сьогодні.
ГТУЮ в Київській області