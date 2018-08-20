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24 водії маршруток порушували правила перевезення пасажирів

  • Четвер, серп. 02 2018
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24 водії маршруток порушували правила перевезення пасажирів

На Білоцерківщині триває операція «Перевізник».

На території міста Біла Церква та Білоцерківського району працівниками Білоцерківського відділу поліції продовжується проведення комплексу цільових заходів під умовною назвою «Перевізник». Головною метою таких заходів є профілактика та зниження аварійності за участю пасажирського транспорту, дотримання перевізниками та водіями вимог Правил дорожнього руху та правил перевезення пасажирів.

Так, спільними зусиллями, Білоцерківські правоохоронці з початку проведення таких заходів виявили 24 випадки порушень законодавства, допущених перевізниками транспортних засобів, в результаті чого на правопорушників були складені відповідні адміністративні протоколи. Серед таких «лідируючих» позицій посідають водії, які перевозили пасажирів понад встановлену кількість та здійснення перевезень без укладених договорів або паспорта маршруту.

Поліція Білої Церкви

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