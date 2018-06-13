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З Днем медика!

  • П'ятниця, черв. 15 2018
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З Днем медика!

Шановні медичні працівники Білої Церкви!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята і сердечну подяку за ваше милосердя, віддану працю та високий професіоналізм!

Хай радість від улюбленої справи буде джерелом натхнення, а кожний робочий день - сходинкою до нових висот майстерності!

Зичимо вам поваги від колег і пацієнтів, міцного здоров'я, довгих і щасливих років життя.

Хай ваші серця будуть співчутливими і гарячими, а клятва Гіппократа назавжди залишиться дороговказом у справі, якій ви служите.

З повагою депутати

Білоцеркіської міської ради – члени фракції Партії

«Блок Петра Порошенка «Солідарність»

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