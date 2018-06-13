З Днем медика!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята і сердечну подяку за ваше милосердя, віддану працю та високий професіоналізм!
Хай радість від улюбленої справи буде джерелом натхнення, а кожний робочий день - сходинкою до нових висот майстерності!
Зичимо вам поваги від колег і пацієнтів, міцного здоров'я, довгих і щасливих років життя.
Хай ваші серця будуть співчутливими і гарячими, а клятва Гіппократа назавжди залишиться дороговказом у справі, якій ви служите.
З повагою депутати
Білоцеркіської міської ради – члени фракції Партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність»