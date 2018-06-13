На День молоді перекриють рух у центрі міста

12 червня на засіданні виконкому БМР прийняли рішення про відзначення Дня молоді в м. Біла Церква 24 червня 2018 року.

Цим рішенням у період з 8 год 00 хв до 23 год 00 хв на час проведення заходів з нагоди відзначення Дня молоді буде обмежено рух транспортних засобів на центральних вулицях міста Біла Церква, зокрема:

по вулиці Ярослава Мудрого на ділянці від перехрестя вул.Ярослава Мудрого з Соборною площею до перехрестя вулиці Северина Наливайка з вулицею Ярослава Мудрого;

по вулиці Леся Курбаса, на ділянці від перехрестя б-р Олександрійського з вулицею Леся Курбаса до перехрестя Торгової площі з вулицею Леся Курбаса;

на Торговій площі (шляхом часткового перекриття) згідно схеми організації дорожнього руху, погодженої з відповідним підрозділом Національної поліції України.

Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради спільно з Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, відділом енергоефективності Білоцерківської міської ради має організувати проведення масових розважальних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних та спортивних заходів в рамках відзначення Дня молоді.

Що саме запропонують, наразі поки що невідомо.