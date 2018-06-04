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Вітання з Днем журналіста!

  • Середа, черв. 06 2018
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Вітання з Днем журналіста!

Шановні представники засобів масової інформації!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята – Дня журналіста!

На вас покладена відповідальна місія – нести інформацію людям. Саме ви впливаєте на формування громадської думки, допомагаєте відрізнити чорне від білого.

Тож у цей святковий день зичимо вам невичерпної енергії, творчої наснаги, цікавих журналістських досліджень. Будьте й надалі чесними, справедливими та неупередженими!

Успіхів вам і процвітання, стабільності і достатку, міцного здоров’я та родинного затишку.

З повагою депутати Білоцерківської міської ради-члени фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

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