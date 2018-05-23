У червні частково припинять газопостачання у Білій Церкві

- Гастелло, Гетьмана П. Орлика, Д. Яворницького, Докучаєва, Дружби, Є. Деслава, Залужська, Зарічанська, І. Богуна, І. Гонти, І. Сірка, І. Сікорського, Кобзаря, Костянтина Паустовського, Котляревського, Лісова, М. Чурай, М. Вінграновського, Новоселівська, Новоселівський, Піщана 1-ша, Піщана 2-га, Сонячна, У. Самчука, УЧГОСП, Південна.
Багатоквартирні будинки по вулицях :
-Академічний пров., буд №1, 3 ;
-Академіка Вула, буд. 4, 6, 8;
-Академіка Кримського, буд № 2, 4, 6, 8, 10;
- Академіка Линника, буд № 3, 9, 15;
- Героїв Чорнобиля, буд 5, 8, 11;
- Інститутський пров., буд. 1, 2, 3, 4;
- Студентський пров., буд. 1, 2, 6, 7 .
Пуск газу буде проводитися поетапно з 7 червня, згідно із правилами безпеки систем газопостачання.
Начальник Білоцерківської філії ПАТ «Київоблгаз» І.Савельєв