Батьки та педагоги тимчасово відстояли музичні школи №2 та №3

24 травня перед початком засідання 52 сесії Білоцерківської міської ради відбувся мітинг учнів, їх батьків та вчителів музичних шкіл №2 та №3 біля входу до приміщення міськвиконкому. Учні грали на музичних інструментах, батьки тримали плакати. Вимога одна: не ліквідовувати обидві школи.

Депутати на профільній комісії вже вирішили зняти це питання з порядку денного, що й зробили під час погодження порядку денного. Утім педагоги та батьки попросили депутатів дати їм слово, щоб озвучити свої вимоги до влади, підготовлені у вигляді резолюції.

Міський голова Геннадій Дикий спершу не хотів надавати слово педагогам. "Резолюція від мітингу в порядок денний не включається. У різному (наприкінці розгляду всіх питань порядку денного, - ред.), будь ласка", - категорично заявив міський голова. Але депутати, зокрема Ігор Гейло, попросив його таки дозволити виступити людям, а дехто з них, між іншим, прийшли з маленькими дітьми, аби не стомлювати їх тривалим очікуванням. Оскільки депутати підтримали колегу, міському голові нічого не лишилося, як дозволити зачитати резолюцію.

Ігор Шерехора, батько учнів музичної школи №2, зачитав резолюцію, у якій вимагають відмовитися від проекту рішення про ліквідацію шкіл та провести ремонт школи№2. Затим, долаючи супротив міського голови, зачитала резолюцію педагог школи №3 Ганна Павлова, у якій також вимагається відмовитися від такого рішення, бо це руйнує академічну музичну освіту, знайти нове приміщення для музичної школи №2 та звільнити начальника відділу культури та туризму Юлію Ковальську.

Варто нагадати, що конфлікт Юлії Ковальської з Ганною Павловою, її матір'ю Ніною Павловою, директором школи№3, давній. Начальник відділу виписала Ніні Павловій дві догани та намагалася її звільнити із займаної посади, адже були скарги від батьків учнів та частини педагогів школи на нібито "деспотичну" поведінку директорки. Та Ніна Павлова поновилася на посаді через суд. Тож дехто вважає, що ліквідація школи №3 - єдиний можливий варіант законного звільнення Ніни Павлової.

Тож поки що рішення про ліквідацію шкіл не розглядають. Як буде надалі, невідомо. Міський голова Геннадій Дикий пообіцяв зустрітися з батьками учнів цих шкіл та пояснити, як будуть створювати нову школу мистецтв. Також він зробив зауваження Юлії Ковальській, що вона особисто не зустрілася з батьками, а лише проінформувала керівництво шкіл.

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