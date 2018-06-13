7 та 10 червня буде перекрито рух у центрі міста

З 6 по 10 червня 2018 року пройде чемпіонат України з велосипедного спорту серед ветеранів у Білій Церкві, Білоцерківському, Володарському та Сквирському районах. А тому в Білій Церкві планується перекриття дороги:

7 червня 2018 року з 17.30 до 20.30 год. за таким маршрутом: старт проспект Князя Володимира від перехрестя вулиці Голубиної до вулиці Павліченко, перехрестя вулиці Заярської та в зворотному напрямку: проспект Князя Володимира - перехрестя вулиці Голубиної.

Окрім того, в рамках чемпіонату буде проведено змагання «ВелоСОТКА–Біла Церква 2018». Тому також буде перекрито рух транспорту:

10 червня 2018 року з 08.00 до 14.00 год. за таким маршрутом: старт вулиця Ярослава Мудрого від перехрестя вулиці Северина Наливайка – площа Соборна та в зворотному напрямку - вулиця Ярослава Мудрого - перехрестя вулиці Северина Наливайка.