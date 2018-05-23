Чиновник допоміг шахраям у Білій Церкві відібрати квартиру у власника

Установлено, що до начальника одного із комунальних підприємств, що займається приватизацією державного житлового фонду, звернулися громадяни з метою отримання дублікату свідоцтва про право власності на квартиру в м. Біла Церква.
Використовуючи службове становище, достовірно знаючи, що група вказаних осіб не є власниками вказаної квартири, та відповідно до Закону дублікат свідоцтва про право власності видається лише за заявою власника у разі його втрати або зіпсування, зловмисниця виготовила та видала заявникам завідомо недостовірний документ – дублікат свідоцтва про право власності.
У підробленому документі жінка з метою обернення права власності на вищевказану квартиру на користь групи громадян, вказала їх у свідоцтві співвласників квартири, а у подальшому відповідні відомості державним реєстратором внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Своїми злочинними діями зловмисниця позбавила права власності законного власника – спадкоємця першої черги, завдавши збитків потерпілому на суму майже 300 тис грн.
За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно службовця за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 (службове підроблення), ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Прес-служба
прокуратури Київської області