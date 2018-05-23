Чиновник допоміг шахраям у Білій Церкві відібрати квартиру у власника

Прокуратурою Київської області скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника комунального підприємства, що займається приватизацією державного житлового фонду, внаслідок злочинних дій якої особу позбавлено права власності на квартиру та завдано збитків на суму майже 300 тис грн.

Установлено, що до начальника одного із комунальних підприємств, що займається приватизацією державного житлового фонду, звернулися громадяни з метою отримання дублікату свідоцтва про право власності на квартиру в м. Біла Церква.

Використовуючи службове становище, достовірно знаючи, що група вказаних осіб не є власниками вказаної квартири, та відповідно до Закону дублікат свідоцтва про право власності видається лише за заявою власника у разі його втрати або зіпсування, зловмисниця виготовила та видала заявникам завідомо недостовірний документ – дублікат свідоцтва про право власності.

У підробленому документі жінка з метою обернення права власності на вищевказану квартиру на користь групи громадян, вказала їх у свідоцтві співвласників квартири, а у подальшому відповідні відомості державним реєстратором внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Своїми злочинними діями зловмисниця позбавила права власності законного власника – спадкоємця першої черги, завдавши збитків потерпілому на суму майже 300 тис грн.

За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно службовця за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 (службове підроблення), ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Прес-служба

прокуратури Київської області