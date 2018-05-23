Питання про оптимізацію музичних шкіл розгляне виконком

22 травня батьки учнів та педагоги музичних шкіл №2 та №3 знову прийшли до Білоцерківської міської ради з наміром привернути увагу депутатів до проекту рішення «Про оптимізацію мережі закладів позашкільної освіти у сфері культури». Це рішення передбачає ліквідацію обох шкіл та створення школи мистецтв №2 на їх базі.

У цей день відбулося спільне засідання усіх депутатських комісій Білоцерківської міської ради, яке передує 52 сесії. На сесію питання оптимізації шкіл виноситься першим.

Під час засідання депутати, а їх було не більше десяти, запевнили, що будуть ініціювати зняття питання про школи з порядку денного.

Батьки учнів та педагоги вирішили підготувати до сесії резолюцію зі своїми вимогами. Зокрема, по другій школі будуть просити нарешті відремонтувати приміщення навчального закладу.

Втім, сьогодні, о 15:00 члени виконкому на своєму засіданні також розглянуть проект рішення «Про оптимізацію мережі закладів позашкільної освіти у сфері культури».

Нагадаємо, 17 травня батьки учнів та педагогічні колективи вже приходили до сесійної зали з намірами донести свою позицію до депутатів.