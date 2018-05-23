У Білій Церкві спіймали банду грабіжників

30 квітня 2018 року о 17-й годині до Білоцерківського відділу поліції звернулася місцева жителька про те, що коли вона поверталася з магазину по бульвару Олександрійському невідома особа, шляхом ривка, відкрито заволоділа її золотим ланцюжком з підвіскою.

Згодом, 2 травня 2018 року близько 16-ї години до Білоцерківського відділу поліції надійшло аналогічне звернення від місцевої мешканки, про те, що коли вона перебувала на вулиці Василя Стуса невідомий чоловік підбіг до неї ззаду та зірвав з шиї золотий ланцюжок.

Завдяки професійним діям Білоцерківських оперативників, осіб, які відкрито зривали золоті ланцюжки вдалося затримати, ними виявилися 22-річний житель села Антонів Сквирського району Київської області та 37-річний житель м. Сквира, уродженець Узбекистану. Обидва зловмисники раніше вже мали проблеми з законом за майнові злочини.

Слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 КК України (грабіж, вчинений за попередньою змовою групи осіб), максимальна міра покарання якого являється позбавлення волі на строк до шести років.

Наразі зловмисники обдумують свої зухвалі вчинки у слідчому ізоляторі, яким Білоцерківський міський суд за клопотанням слідчого обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до двох місяців. Затримані перевіряються на причетність до інших аналогічних злочинів. Триває слідство.

Поліція м. Біла Церква