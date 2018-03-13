Фабрика Людмили Дригало знову горіла

До місця виклику було направлено рятувальників 1-ї, 3-ї, 4-ї та 5-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква та м. Узин.
На місці події рятувальниками встановлено, що горить 3-х поверховий виробничий корпус, що з'єднаний з адміністративною будівлею.
Пожежу локалізовано о 01:29 та повністю ліквідовано о 02:20.
Під час гасіння пожежі залучались 29 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.
Внаслідок пожежі пошкоджено обладнання по виробництву напівфабрикатів, покрівлю та майно на площі 120 кв. м.
Причина загорання встановлюється.
Нагадаємо, у серпні 2012 року вже горіло нове приміщення на фабриці. Тоді Людмила Дригало пов'язувала це з передвиборчою кампанією.