Обрано кращий ескізний проект пам'ятного знаку жертвам Голокосту у Білій Церкві

26 березня відбулось засідання журі конкурсу на розробку кращого ескізного проекту пам'ятного знаку жертвам Голокосту в м. Біла Церква (на земельній ділянці комунальної власності, розташованій на площі Торговій, перед житловим будинком №1/12 по вул. Івана Сошенка (колишня назва вул. Варинського).

За результатами голосування журі, відповідно до протоколу №3, визначено переможців конкурсу:

ІІІ місце – №202321 – Дуброва Олена (архітектор, художник, м.Київ), Смирний Дмитро (архітектор).

ІІ місце – №211091 – Лошак Ганна Вікторівна (м.Київ);

І місце – №081941 – творчий колектив: Жихарева Катерина В’ячеславівна, Міщенко Валерій В’ячеславович, Жихарев Роман Андрійович, Міщенко В’ячеслав Валерійович (за участю Євгенії та Дарини Тіщенко, м.Біла Церква).

Всі громадяни протягом двох тижнів мають можливість відвідавти виставку проектів у приміщенні центральної бібліотеки (Торгова площа, 4/27, щодня, крім суботи з 9.00 до 18.00).

За матеріалами сайту БМР