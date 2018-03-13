24 березня відбудеться промо від ТМ Дніпро-М

У рамках всеукраїнського промо в Богуславі та смт Маньківка в цю суботу пройде захід торгової марки Дніпро-М.

Приходьте в суботу, 24 березня, та отримуйте можливість протестувати особисто інструменти Дніпро-М. Тепер Ви можете перевірити якість до покупки! Попиляти бензопилою, поварити інвертором, розрізати метал болгаркою чи закрутити саморізи шуруповертом Дніпро-М – все це та багато інших активностей очікують всіх відвідувачів.

Даний захід особливо корисний для тих, хто ніяк не вибере чи не наважиться придбати інструмент. Саме в суботу є шанс зробити вибір в справжніх робочих умовах. Тим паче кожному покупцю дарується чашка.

ТМ Дніпро-М на українському ринку вже більше 7-ми років. За цей час продукцію бренда обрало понад 2 000 000 українців. В цьому році торгова марка активно проводить промо по всій країні, для того щоб познайомити українців з якістю власної продукції.

Дніпро-М спеціалізується на виготовленні інструментів для ремонту та будівництва, а саме:

садово-паркової техніки;

зварювального обладнання;

ручного електроінструменту, наприклад ударні дрилі - https://dnipro-m.ua/elektroinstrument/udarnye-dreli/

ручного інструменту;

засобів захисту та витратних матеріалів.

Гордістю торгової марки є сервіси та обслуговування. Унікальні сервіси, такі як: заміна на час ремонту, швидкий ремонт та швидка доставка, роблять інструмент Дніпро-М дійсно вигідним придбанням.

Приходьте 24 березня за адресою:

- Магазин "Вікторія-Буд", вул. Миколаївська, 111 А, м. Богуслав;

- Магазин "Lucky", вул. Куйбишева, 11, смт. Маньківка.

Протестуйте інструмент, отримайте кваліфіковану консультацію та просто відпочиньте.

Адреси проведення промо в інших містах дивіться тут: https://dnipro-m.ua/news/26/