За Білою Церквою спостерігатиме ФСБ?

22 березня до міського голови Геннадія Дикого завітали представники «Національного корпусу», які вимагали від мера припинити співпрацю з фірмою, що має російське коріння та встановлює своє програмне забезпечення на відеокамери по місту, а відтак, як вважають азовці, зможе передавати відео в Російську Федерацію. Мер Білої Церкви такому візиту був не радий.

«Міський голова Геннадій Дикий дозволив поставити російській фірмі камери, які можуть повністю передавати ситуацію, що відбувається у місті та розпізнати обличчя. Він як мер міста мав знати, що у місті знаходяться військові об’єкти і він не може так халатно підходити до цього питання. Він не хотів з нами спілкуватися, вів себе досить дивно. Але ми сподіваємося, що він нас почує і буде вживати відповідних заходів», - сказав журналістам представник «Національного корпусу» Сергій Філімонов.

«Нацкорпус» вимагав від міського голови розірвати договір з російським постачальником програмного забезпечення для системного нагляду в рамках програми «Безпечне місто». Пізніше влада все-таки вийшла на розмову. «Перед тим, як заключати договір, ми абсолютно все перевірили», - запевнив активістів міський голова Геннадій Дикий. Керуючий справами Сергій Постівий також почав переконувати, що ТОВ «АкксонСофт» надало всі документи та сертифікати, тому сумнівів не виникає. «Нам компанія надала перелік всіх їх проектів, які вже впроваджені не лише в Україні, а й в усьому світі. Тому ми у принципі відповідально віднеслися до укладання даного договору і перестраховувалися», - запевнив Сергій Постівий.

При цьому в Єдиному реєстрі програм та баз даних Міністерства комунікацій РФ можна знайти програмне забезпечення «АкксонСофт». У 2011 році компанію в Україні засновує громадянин Російської Федерації Олександр Мурзін. А влітку 2012 року на посаду директора призначається громадянин України Олександр Курінний. Саме йому після початку російської агресії у березні 2015 року Мурзін продає 100% статутного капіталу. Можливо, з метою замести російський слід. Тому «Національний корпус» побоюється, що Білоцерківська міська рада, заключивши договір на суму 168 млн. грн з компанією «АкксонСофт», таким чином надасть доступ до відео спецслужбам Російської Федерації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронні органи проводять обшук у кабінеті мера Білої Церкви

Сергій Постівий, коментуючи ситуацію, зазначав, що згідно інформації, яка розміщена на сайті компанії «АкксонСофт», вони співпрацюють не тільки з 12 містами України, поміж яких Київ, Львів, Одеса, а й з багатьма державними компаніями, такими як атомні станції, морські порти тощо. Проте чомусь у 2015 році в м. Дніпро такі аргументи не вважали переконливими та відмовилися від співпраці з «АкксонСофт». А в кінці 2016 року провели тендер та визнали переможцем місцеву фірму ТОВ «Мегалінк», яка й забезпечить програмами відеокамери по всьому місту Дніпру.

Чому ж тоді у Білій Церкві не враховують дніпровський досвід? Чи в Україні більше немає фірм, спроможних випускати програмне забезпечення для відеокамер та не мати у колишніх засновниках росіян? Варто зазначити, що міський голова Геннадій Дикий, як і у випадку, коли відбувалися обшуки працівниками ДФС України в його кабінеті, категорично відмовлявся від коментарів і просто тікав по коридору. «Я принципово не буду з вами спілкуватися», - заявив міський голова представникам «Національного корпусу», які зайшли до нього в кабінет з вимогою припинити співпрацю з фірмою, яка має російське коріння. Урешті-решт Сергій Постівий погодився взяти документи азовців на вивчення та відреагувати на дану інформацію.