Київстар знизив вартість своїх послуг для білоцерківців

Для жителів Білої Церкви Київстар запустив нову лінійку тарифів «Київстар Все разом» і «Домашній Інтернет». Вартість нових тарифів різко знизилася - у кілька разів. Зараз Київстар є єдиним мобільним оператором, який пропонує не тільки мобільний зв'язок, але ще й фіксований Інтернет та ТВ у одному пакеті.

Згідно з інформацією, яка розміщена на сайті мобільного оператора, у новому тарифі вартість фіксованого Інтернету становить всього лише 10 гривень на місяць. Головна умова при підключенні – одразу оплатити вартість вашого домашнього Інтернету за 1 рік. Тобто, за 120 гривень на рік оператор пропонує послуги домашнього Інтернету зі швидкістю 100 Мбіт/с. Найближчий конкурент пропонує Інтернет зі швидкістю тільки до 5 Мбіт/с за 540 гривень на рік.

Якщо ви вже є абонентом Київстар, то можете підключити собі тариф «Київстар Все разом» і платити одночасно за послуги мобільного зв'язку і свій домашній Інтернет 65 гривень. У цьому тарифі Київстар пропонує домашній Інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с і пакет послуг для мобільного: безлім у своїй мережі, 50 хвилин на інші мережі і 3000 Мб мобільного Інтернету.