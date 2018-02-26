Геннадій Мельниченко очолив поліцію Білої Церкви

Про його призначення говорили ще у вересні 2017 року. Ось що зазначає відеоканал ПроБЦ у своєму пості в сторінці ФБ 12 вересня 2017 року:

"Містом ширяться чутки, щодо зміни начальника Білоцерківської поліції. Підполковника Сергія Возненка планують замінити на начальника Миронівського районного відділку.

Неабияку занепокоєнність громади викликає той факт, що насамперед місто Біла Церква чи не в 20 разів більше по кількості населення за Миронівку – чому капітан миронівської поліції, та начальник миронівського райвідділку Геннадій Мельниченко має краще впоратися із обов’язками головного поліцейського міста, ніж корінний білоцерківець, підполковник Сергій Возненко?

Щодо нинішнього начальника білоцерківської поліції Сергія Возненка – відділ під його керівництвом налагоджена робота із громадськістю, всіх місцевих активістів влаштовує керівник, що само по собі багато значить. Та-й криміногенна ситуація в Білій Церкві одна з кращих в області.

Знову-ж таки, з чуток, головний поліціянт Миронівки приходиться племінником бувшому начальнику головного управління МВС у Київській області, тож його призначення начальником білоцерківського відділу поліції може бути банальним «підвищенням» - адже «розкрутитися» в Білій Церкві все легше ніж у маленькій Миронівці.

Чутки – чутками, але при неглибокому пошуку в мережі можна знайти масу негативу про Геннадія Мельниченка. Насамперед є багато відеороликів, де миронівський начальник поліції постає перед глядачами у досить не вигідному для нього світлі.

На відео, лінк на яке читач знайде нижче, житель Миронівки стверджує, що пасажирам автівки, з якої велася зйомка погрожує пістолетом не хто інший, як Геннадій Мельниченко. https://www.youtube.com/watch?v=nBcogoudTws

І подібних цьому відеосюжетів достатньо.

Також мережею гуляє інформація про так зване «кришування» Мельниченком незаконної діяльності кавказької діаспори на території обслуговування миронівського районного відділу поліції. Варто лише задати в пошуковій системі набір слів «Миронівка», «поліція», «кришування» - і все це з’явится на ваших екранах. Якщо така інформація є правдивою, то, напевно, ні в кого не виникає сумнівів, що «кришування» продовжиться і в Білій Церкві, в разі призначення Геннадія Вікторовича на посаду головного «копа» вже білоцерківської поліції.

По суті, місто багато що втратить, якщо підполковник Возненко покине свою посаду, адже не факт, що все напрацьоване за 2 роки його керівництва відділом, буде й надалі не те щоб розвиватися, а хоча-б підтримуватися на теперішньому рівні".