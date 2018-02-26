Білоцерківський міськрайонний суд запрошує на виставку творчих робіт

На виставці були представлені картини вишиті бісером, викладені кристалами та мальовані фарбами, вишиті рушники, предмети для прикраси інтер’єру. Свої роботи представили: Олена Гавенко, Альона Сухомлин, Ольга Чуприна, Олександра Кривенко, Інна Сливка, Наталя Литвинська, Олена Ліщинська, Наталія Дядиноха, Ірина Бірученко.
Виставка була підготовлена за активної підтримки голови суду Володимира Миколайовича Саніна, судді-спікера Олени Леонідівни Гавенко та керівника апарату суду Ольги Василівни Мазуренко.