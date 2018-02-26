Білоцерківський міськрайонний суд запрошує на виставку творчих робіт

З нагоди Міжнародного жіночого дня працівниці апарату Білоцерківського міськрайонного суду Київської області підготували виставку своїх творчих робіт.

На виставці були представлені картини вишиті бісером, викладені кристалами та мальовані фарбами, вишиті рушники, предмети для прикраси інтер’єру. Свої роботи представили: Олена Гавенко, Альона Сухомлин, Ольга Чуприна, Олександра Кривенко, Інна Сливка, Наталя Литвинська, Олена Ліщинська, Наталія Дядиноха, Ірина Бірученко.

Виставка була підготовлена за активної підтримки голови суду Володимира Миколайовича Саніна, судді-спікера Олени Леонідівни Гавенко та керівника апарату суду Ольги Василівни Мазуренко.