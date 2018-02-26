Комунальні підприємства допомагали приватним фірмам ухилятися від податків?

Яка і обіцяли вам, шановні читачі, надаємо інформацію, щодо обшуків у кабінеті міського голови Геннадія Дикого . Зокрема, названі фірми, з якими працював відділ капітального будівництва БМР та які слідчі ДФС у Київській області підозрюють в ухиленні від сплати податків та безпідставного формування податкового кредиту ПДВ. Більше того, слідчі дійшли висновку, що комунальне підприємство «Білоцерківтепломережа» та ще дві комерційні фірми, які займаються встановленням теплових лічильників, подавали звітність з одного комп’ютера!!

Для початку просто нагадаємо вам, білоцерківці, висловлювання мера Геннадія Дикого про те, що слідчі, які завітали до його кабінету, а пізніше до відділу капітального будівництва БМР та до комунального підприємства Тепломережа за вилученням документів, буцімто займаються «фарсом». А тепер детальніше про те, як виглядає «фарс».

13 лютого 2018 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Київській області, виносить ухвалу суду по справі за номером №760/3624/18. Фіскальні органи провели досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради, а саме: документації КЗ БМР «Міської госпрозрахункової поліклініки профоглядів», КП БМР «Білоцерківтепломережа», ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Сігма», ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (читайте, як ці фірми пов'язані між собою), ПП «Термокрай», ПП «Мангуст», ТОВ «Тайпа», ТОВ «Держ-Буд», ТОВ «Стандарт Авто БЦ», ПП «Укрпостачбуд», ПП «Юніопт Трейд», ТОВ «Укрпрофбізнес», ТОВ «ТД «Юніверсал Трейдінг Компані», КП БМР ЖЕК №7, КП БМР №6 за період з 01.01.2016 року до 31.12.17 року. Тобто за два роки, коли містом керує Геннадій Дикий.

Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПП «Фірма «Мангуст», ПП «Термокрай» та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго», в період 2016-2017 років за рахунок використання коштів Білоцерківської міської ради (в особах: КП БМР «Білоцерківтепломережа», Відділу капітального будівництва БМР, КЗ БМР «Міської госпрозрахункової поліклініки профоглядів», КЗ БМР ЖЕК №7, КП ЖЕК №6), та проведення безтоварних операцій з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ із підприємствами: ТОВ «Держ-Буд», ТОВ «ВКФ «Сігма», ТОВ «Стандарт Авто БЦ», ТОВ «Тайпа», ПП «Укрпостачбуд», ПП «Юніопт Трейд», ТОВ «Укрпрофбізнес», ТОВ «ТД «Юніверсал Трейдінг Компані», ухилилися від сплати податків у значних розмірах!!!

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП БМР «Білоцерківтепломережа», ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Сігма», ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» подавали податкову звітність в електронному форматі використовуючи одну ІР-адресу: 31.129.162.114 (тобто з одного комп'ютера!!!). Окрім цього, із вищевказаної ІР-адреси подавало податкову звітність і ТОВ НВФ «Дельта-Проект», де головним бухгалтером значиться особа, яка є головним бухгалтером КП БМР «Білоцерківтепломережа».

Тому суд задовольнив клопотання слідчого та дозволив тимчасовий доступ до речей і документів. Як йдеться у рішенні суду, документи відділу капітального будівництва БМР мають значення для підтвердження здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Ми продовжимо слідкувати за розслідуванням та повідомляти вам нові деталі справи.