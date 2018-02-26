Комунальні підприємства допомагали приватним фірмам ухилятися від податків?

Для початку просто нагадаємо вам, білоцерківці, висловлювання мера Геннадія Дикого про те, що слідчі, які завітали до його кабінету, а пізніше до відділу капітального будівництва БМР та до комунального підприємства Тепломережа за вилученням документів, буцімто займаються «фарсом». А тепер детальніше про те, як виглядає «фарс».
13 лютого 2018 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Київській області, виносить ухвалу суду по справі за номером №760/3624/18. Фіскальні органи провели досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради, а саме: документації КЗ БМР «Міської госпрозрахункової поліклініки профоглядів», КП БМР «Білоцерківтепломережа», ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Сігма», ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (читайте, як ці фірми пов'язані між собою), ПП «Термокрай», ПП «Мангуст», ТОВ «Тайпа», ТОВ «Держ-Буд», ТОВ «Стандарт Авто БЦ», ПП «Укрпостачбуд», ПП «Юніопт Трейд», ТОВ «Укрпрофбізнес», ТОВ «ТД «Юніверсал Трейдінг Компані», КП БМР ЖЕК №7, КП БМР №6 за період з 01.01.2016 року до 31.12.17 року. Тобто за два роки, коли містом керує Геннадій Дикий.
Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПП «Фірма «Мангуст», ПП «Термокрай» та ТОВ «Білоцерківтеплоенерго», в період 2016-2017 років за рахунок використання коштів Білоцерківської міської ради (в особах: КП БМР «Білоцерківтепломережа», Відділу капітального будівництва БМР, КЗ БМР «Міської госпрозрахункової поліклініки профоглядів», КЗ БМР ЖЕК №7, КП ЖЕК №6), та проведення безтоварних операцій з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ із підприємствами: ТОВ «Держ-Буд», ТОВ «ВКФ «Сігма», ТОВ «Стандарт Авто БЦ», ТОВ «Тайпа», ПП «Укрпостачбуд», ПП «Юніопт Трейд», ТОВ «Укрпрофбізнес», ТОВ «ТД «Юніверсал Трейдінг Компані», ухилилися від сплати податків у значних розмірах!!!
Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП БМР «Білоцерківтепломережа», ТОВ «Виробничо-Комерційна фірма «Сігма», ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» подавали податкову звітність в електронному форматі використовуючи одну ІР-адресу: 31.129.162.114 (тобто з одного комп'ютера!!!). Окрім цього, із вищевказаної ІР-адреси подавало податкову звітність і ТОВ НВФ «Дельта-Проект», де головним бухгалтером значиться особа, яка є головним бухгалтером КП БМР «Білоцерківтепломережа».
Тому суд задовольнив клопотання слідчого та дозволив тимчасовий доступ до речей і документів. Як йдеться у рішенні суду, документи відділу капітального будівництва БМР мають значення для підтвердження здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками «фіктивності».
Ми продовжимо слідкувати за розслідуванням та повідомляти вам нові деталі справи.