Правоохоронні органи проводять обшук у кабінеті мера Білої Церкви (оновлено)

27 лютого у кабінеті міського голови Геннадія Дикого правохоронці проводили обшуки. За інформацією наших джерел, це спільна операція СБУ, ДФС та прокуратури. Мова йде про підозру у відмиванні бюджетних коштів через фіктивні фірми під час проведення тендерів. Проте жодних назв фірм та подробиць правоохоронці не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

Міський голова та його підлеглі також граються у мовчанку. Журналісти, які приїхали відразу під кабінет міського голови, очікували на бодай якийсь коментар мера. Проте спершу секретар мера категорично заперечували, що у кабінеті голови знаходяться слідчі. Затим сам міський голова вийшов з кабінету і буквально побіг до сходів, відмовляючись спілкуватися з журналістами. Лише на ходу кинув, що про все напише у Фейсбуці. А та частина громади, яка не користується інтернетом та соцмережами, за логікою мера не повинна знати про події в міськраді?





Обшук у кабінеті міського голови. Під час цих подій підлеглі мера всіляко намагалися переконати журналістів, що ніяких правоохоронців у мера немає

Згодом коментар мера з притаманною для нього іронією з’явився у ФБ. «Чоловіки діють в рамках відкритої кримінальної справи про ухилення сплати податків деяких підприємств. Дивно, що шукали потрібні їм документи в моєму кабінеті, де їх, в принципі, немає і бути не може. Замість того, щоб звернутися через письмовий офіційний запит, як то передбачено законодавством, ціла бригада слідчих витрачає час та ресурси і створює власною присутністю в кабінеті міського голови публічну імітацію важкої роботи. Попри весь цей фарс, міськрада активно співпрацює зі слідством та всіляко йому допомагає», -заявив мер.

Керуючий справами Сергій Постівий відповів більш детально. За його словами, фіскальні органи затребували низку документів, зокрема і щодо одного із ЖЕКів міста, а також ведуть розслідування по фірмам, «з якими міська рада не перетиналася». Проте пригадати, про який саме ЖЕК йде мова, не зміг.

P.S. З'явився коментар від ДФС України у Київській області, де йдеться про те, що обшуки проведені в рамках кримінального провадження щодо службових осіб підприємств, які під час здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовували державні підприємства та підприємства з ознаками фіктивності.