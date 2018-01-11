У Білій Церкві побільшало матерів-героїнь

Указом Президента України від 21 червня 2004 року №963/2004 перелік почесних звань України, які є державними нагородами, доповнено Почесним званням «Мати - героїня». Право на присвоєння даного звання мають жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку 5 і більше дітей.

На початок року в Білій Церкві даного звання були удостоєні 112 жінок. Дві нагородні справи на багатодітних жінок міста (Вдовину С.Л. та Криву О.В. ) перебувають на розгляді в Адміністрації Президента України.

2017 рік поповнив армію матерів-героїнь нашого міста. Дві багатодітні жінки були удостоєні цього звання в 2017 році на підставі відповідних Указів Президента України.

13 лютого міський голова Геннадій Дикий привітав білоцерківчанок Тетяну Касько та Антоніну Дригу із присвоєнням почесного звання України «Мати- героїня» та вручив Посвідчення до нагрудних знаків.

Касько Тетяна Михайлівна народила та виховала до восьмирічного віку 8 дітей, Дрига Антоніна Вікторівна народила та виховала до восьмирічного віку 6 дітей.

Варто зазначити, що Постановою КМУ від 28.02.11 року затверджено механізм виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Одноразова сума винагороди виходить з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». Виплачує її орган праці та соціального захисту населення за місцем її реєстрації одразу всією сумою. В 2017 році ця сума становила— 16000 грн.

Жінки міста, які нагороджені Почесним званням України «Маги-героїня» до 2017 року включно - всі отримали одноразову матеріальну допомогу в установленому державою розмірі.

В місті, на сьогодні, проживає 793 багатодітних сім’ї, в яких виховуються 2609 дітей, 53 сім’ї виховують 5 і більше дітей.

01 січня 2010 року набув чинності Закон України від 19.05.2010 року № 1343 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», згідно якого багатодітним сім’ям встановлено право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку, безоплатне одержання ліків, звільнення від сплати за навчання у вищих навчальних закладах, безоплатний проїзд транспортом тощо.

Управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради проводиться видача посвідчень батькам і дітям з багатодітних сімей, які підтверджують статус багатодітної сім’ї та статус дитини з багатодітної сім’ї та на підставі яких, відповідно до законодавства, надаються соціальні пільги і компенсації. На сьогодні отримали посвідчення 1182 батьків та 2801 дітей міста.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради