У Білій Церкві відбувся мітинг із вимогою знизити тарифи

13 лютого біля приміщення Білоцерківської міської ради відбувся мітинг з вимогою знизити тарифи на проїзд у транспорті та послуги ЖЕКів, повернути водоканал у комунальну власність, знизити поріг для закупівель до 3000 грн тощо.

Мітинг організував громадський активіст, член Громадської ради при виконкомі БМР Павло Лаврусь. Це вже не перша його акція. Двічі Павло роздавав інформаційні матеріали в палатці "СТОП КОРУПЦІЇ МЕРА".

Варто зазначити, що на мітинг прийшло не так багато людей, але, зважаючи на робочий час буднього дня, це й не дивно.

Акцію назвали «За справедливі тарифи». Тобто, за словами Павла Лавруся, тарифи, якщо вони й повинні підніматися, то лише після чіткого і зрозумілого економічного обгрунтування. На жаль зараз перевізники, прохаючи міську владу підняти тарифи, надають розрахунки, але не хочуть розповідати, як вони порахували свої витрати. Мовляв, це комерційна таємниця підприємства.

Також на мітингу піднімали питання систематичного порушення прав пільговиків під час проїзду в громадському транспорті. З цього питання виступила, зокрема, керівник білоцерківської міської громадської організації ВГОІ "Союз Чорнобиль України" Тамара Копачевська, яка привернула увагу до того факту, що влада разом з перевізниками обмежила проїзд для потерпілих від аварії на ЧАЕС І категорії, яких возитимуть лише по дві особи у салоні.

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Павло Лаврусь звернув увагу присутніх на те, що міська влада порушує закони «Про доступ до публічної інформації», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про відкритість використання публічних коштів». Віталій Блінов, який представляв Раду голів ОСББ, звернув увагу на те, що міська влада відмовляється виконувати рішення суду про проведення засідання комісії з питань відключення власників квартир від послуги центрального теплопостачання та переходу на автономне опалення, тим самим порушуючи право громадян на звернення до такої комісії.

Учасники мітингу схвалили резолюцію, яку передали міському голові Геннадію Дикому.

У ній мітингувальники вимагають наступне:

- скасувати рішення щодо підвищення вартості проїзду у громадському транспорті до надання перевізниками економічного обгрунтування тарифу

- зобов’язати відповідні виконавчі органи обчислити пасажиропотік у місті на громадському транспорті

- переглянути модель визначення тарифу по окремим маршрутам, їх протяжності та пасажиропотоку, залучивши представників громадськості

- зобов’язати всіх перевізників виконувати законодавство щодо перевезення пільговиків та не обмежувати їх права кількістю місць чи часом перевезення

- вжити заходів щодо підрахунку пільговиків і здійснювати компенсацію перевізникам, враховуючи чіткий підрахунок перевезених пасажирів

- переглянути рішення виконавчого комітету щодо підвищення тарифів на ритуальні послуги, обслуговування ліфтів, послуги ЖЕКів №1, №6, №7 та скасувати їх

- розробити і прийняти відповідні рішення щодо створення фонду підтримки ОСББ і ЖБК у рамках підтримання державної програми по енергоефективності «Теплий кредит»

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- вжити необхідні дії для надання дозволів мешканцям міста від’єднуватися від центрального теплопостачання та встановлення автономного опалення

- забезпечити прозорий контроль та звітування перед громадськістю щодо реалізації інвестиційних програм ТОВ «Білоцерківвода» та КП «Білоцерківтепломережа»

- вжити заходів, щодо повернення цілісного майнового комплексу КП «Білоцерківводоканал» з управління концесіонера ТОВ «Білоцерківвода» в управління Білоцерківської міської ради.

І це ще не повний перелік вимог. Мітингувальники зазначили, що дають владі один місяць для врахування їх вимог та очікують на звіт.