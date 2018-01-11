Громаду Білої Церкви інформують про корупцію у владі

7 лютого на Соборній площі громадський активіст Павло Лаврусь продовжив свою акцію "STOP КОРУПЦІЇ МЕРА" з метою інформування мешканців міста про те, що насправді відбувається за лаштунками місцевої влади, які рішення приймаються і чи завжди вони відповідають чинному законодавству.

Першу таку акцію Павло провів біля мерії 21 грудня минулого року. Тоді він роздавав листівки, в яких інформував білоцерківчан про те, що наявність гарячої води у місті це насправді не так дорого і невигідно, як про це часто любить говорити міський голова Геннадій Дикий. Також у листівці розповідалося про те, як усупереч своїм обіцянкам, мер призначає заступників без усіляких конкурсів, а створення комунального підприємства "Муніципальна варта", на яке з міського бюджету витрачено вже 5, 7 млн. грн, є незаконним рішенням, адже у Верховній Раді законопроект про місцеві варти прийнятий лише в першому читанні, а отже наразі немає нормативної бази на підставі якої може діяти це підприємство. До речі, рішення міськради про муніципальну варту вже оскаржено активістами у суді.

Сьогодні ж Павло Лаврусь роздавав газети та інформував жителів щодо того, як проходить так звана транспортна "реформа" у Білій Церкві. Мешканцям влада обіцяла нові тролейбуси, нові електромережі для продовження тролейбусних маршрутів, витратили 90 тис грн міських коштів для розробки нових автобусних маршрутів харківськими спеціалістами, а по факту отримали уживані тролейбуси, які привезли з Угорщини у кількості 4 одиниць, проте лише двоє з них виходить у рейс. А про тісняву у маршрутках і "насолоду" очікування тієї ж таки маршрутки по півгодини, напевно, знає кожен мешканець міста.

Також у газеті наводиться приклад, як за останній рік підвищилися тарифи на комунальні послуги з ініціативи міської влади. Зокрема, Павло Лаврусь зазначає, що вивіз сміття та обслуговування ліфтів подорожчало на 30%, послуги ЖЕКів - на 50%, ритуальні послуги - на 70%, громадський транспорт на 166%.

Нагадує Павло землякам і про обіцянки, які намагався втілити в життя упродовж 2 років міський голова, але так і не втілив. Про це БЦ News також писав.

"Мене часто запитують: "Чому я це роблю? Мені 30 років, я IT спеціаліст у сфері розробки web сайтів, уже більше двох років займаються громадською діяльністю. Приймав участь у місцевих виборах в 2015 році, але не пройшов. Проте не лишився осторонь, як більшість з тих "хто не пройшов". Як мешканець міста намагався пропонувати свої ідеї по покращенню важливих аспектів життя людей в міста, також власну допомогу міській владі. І я не про клумби з лавочками говорю, а про фундаментальні речі, на яких базується економіка міста. Проте мої побажання та ідеї не були сприйняті ні міським головою, ні його заступниками, ні депутатами. Тому я вирішив, або ми будемо вимагати від посадовців виконання їх же обіцянок і певних рішень для покращення життя в місті, або нас і далі будуть залякувати та дурити, а ми жалітися на кухні та терпіти", - каже Павло Лаврусь.

Бажаючі приєднатися до акції, висловити свої думки, запропонувати цікаві ідеї та проекти, пишіть на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або на сторінку Павла Лавруся у ФБ.

І, як сказав сам активіст, далі буде...