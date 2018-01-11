У Білій Церкві оголосили набір 190 патрульних

«Два роки тому на цьому самому місці запускали групу патрульного реагування у Білій Церкві. А тепер запускаємо початок набору патрульних у Білій Церкві. Ми розпочинаємо великий проект. Патрульна поліція є у всіх обласних центрах та столиці. А у районних центрах ми маємо присутність патрульних лише в Ізмаїлі, Ковелі, Сарнах та відтепер у Білій Церкві. Ми оголошуємо набір на 190 посад і пропонуємо жителям Білоцерківщини йти працювати в Нацполіцію. Ми гарантуємо соціальний захист та високу зарплату. Я вважаю, що 200-тисячна Біла Церква достойна сучасного та ефективного поліцейського підрозділу", - зазначив на презентації Сергій Князєв.

Начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков додав, що патрульні отримуватимуть зарплату 9-10 тис. грн, а люди, які пройшли відбір, зможуть отримати вищу освіту в навчальних закладах МВС. До служби запрошують молодих людей від 25 до 35 років, особливо раді бачити учасників АТО та тих, хто має спортивну підготовку. Бажаючі можуть подати заяву онлайн або прийти на вул. Привокзальна, 3.

Присутній на заході голова Київської державної обласної адміністрації Олександр Горган зазначив, що такі патрульні дуже потрібні. "У грудні ми пережили колапс на Одеській трасі, тому що не встигли на місці зоорганізувати роботу різних служб. І дуже не вистачало саме патрульних. Бо наші водії фур, всупереч приписам та правилам руху важковагових транспортних засобів, незважаючи на сильний снігопад, поїхали через Ставищанський район на Київщину, чим створили транспортну пробку, в якій застрягло більше, ніж 1500 автівок. Тому я особисто переконався наскільки важливим є своєчасна робота патрульних підрозділів", - зауважив Горган.

За словами Князєва, патрульна поліція має вирішити дві головні задачі. По-перше, забезпечити життєдіяльність автодороги Київ-Одеса від знаку «Київ» до знаку «Черкаська область», це 100 км відрізок, який, на жаль, зараз патрулюється київськими нарядами, що дуже далеко, тому не дуже ефективно. По-друге, патрульні будуть завдяки сучасним авто вчасно приїжджати у села та селища Білоцерківського району.

Затим учасники заходу оглянули машини та спеціальні засоби, що є на оснащенні патрульної поліції та поспілкувалися з представниками ЗМІ, яких спеціально до цієї події до Білої Церкви приїхало чимало.

Журналіст БЦ News запитав у Сергія Князєва, як він ставиться до таких формувань, як "Муніципальна варта", яку нещодавно створили у Білій Церкві. Сергій Князєв відповів так: "Громадські формування, які утворюються в населених пунктах, діють за відповідними законами. Будь-які громадські формування, які не порушують межі чинного законодавства, нестимуть позитив. Я не бачу проблем в спільному існуванні патрульних з громадськими організаціями".