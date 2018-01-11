ДФС планує переходити на сучасні технології адміністрування податків

24 січня начальник Білоцерківського відділення ГУ ДФС у Київській області Павло Козирєв провів брифінг, на якому розповів про пріоритетні напрямки роботи ДФС у 2018 році та підвів підсумки за минулий рік.

Зокрема, Павло Козирєв наголосив, що Державна фіскальна служба наразі знаходиться у процесі реформування, але вже зараз окреслені найважливіші напрямки її роботи, а саме: розвиток ІT та інфраструктури, ефективне адміністрування зборів, управління ризиками, податковий контроль та робота з боргом.

Для цього будуть переглянуті бази оподаткування митними платежами відповідно до регламентів Євросоюзу, проведена оцінка системи податкового адміністрування за допомогою інструменту TADAT, пройде аналіз ключових бізнес-процесів податкової, оптимізацують електронний документообіг, буде створено системи KPI для співробітників фіскальної служби, а також систему мотивації. Також планується запустити електронні податкові та камеральні перевірки, створити сегментацію боржників на підставі розміру заборгованості.

Структура Білоцерківського ГУ ДФС у Київській області наразі така: відділ адміністрування податків та зборів ФОП, відділ адміністрування податків та зборів юридичних осіб та відділ погашення боргу. Білоцерківське відділення обслуговує не лише Білу Церкву, але й Білоцерківський, Володарський, Рокитнянський, Ставищанський, Таращанський, Сквирський та Тетіївський райони. Загалом це майже 20 тис. фізичних осіб-підприємців та 10 тис. юридичних осіб. За минулий рік з цієї території вдалося зібрати майже 1, 6 млрд. грн. податків до місцевих бюджетів та 1, 3 млрд. грн. податків до державного бюджету. Найбільше доходів у місцеві бюджети дають такі податки: ПДФО, ЄСВ, військовий збір, єдиний податок, земельний податок, акциз та ПДВ.

Також Павло Козирєв нагадав, що розпочалася кампанія декларування доходів та наголосив, що декларацію можна подати особисто, замовним листом чи електронним способом, використовуючи цифровий підпис.

Білоцерківського відділення ГУ ДФС у Київській області також має свою сторінку у соцмережі Facebook, де можна почитати найсвіжіші новини та повідомлення, а також Павло Козирєв планує проводити особисті прийоми для платників податків: кожну 2 та 4 середу місяця з 9:00 до 13:00

У планах очільника відділення також проведення круглих столів за участю платників податків та представників органів місцевого самоврядування та відзначення кращих платників податків.