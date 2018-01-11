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ДФС планує переходити на сучасні технології адміністрування податків

  • Середа, січ. 24 2018
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ДФС планує переходити на сучасні технології адміністрування податків

24 січня начальник Білоцерківського відділення ГУ ДФС у Київській області Павло Козирєв провів брифінг, на якому розповів про пріоритетні напрямки роботи ДФС у 2018 році та підвів підсумки за минулий рік.

Зокрема, Павло Козирєв наголосив, що Державна фіскальна служба наразі знаходиться у процесі реформування, але вже зараз окреслені найважливіші напрямки її роботи, а саме: розвиток ІT та інфраструктури, ефективне адміністрування зборів, управління ризиками, податковий контроль та робота з боргом.

Для цього будуть переглянуті бази оподаткування митними платежами відповідно до регламентів Євросоюзу, проведена оцінка системи податкового адміністрування за допомогою інструменту TADAT, пройде аналіз ключових бізнес-процесів податкової, оптимізацують електронний документообіг, буде створено системи KPI для співробітників фіскальної служби, а також систему мотивації. Також планується запустити електронні податкові та камеральні перевірки, створити сегментацію боржників на підставі розміру заборгованості.

Структура Білоцерківського ГУ ДФС у Київській області наразі така: відділ адміністрування податків та зборів ФОП, відділ адміністрування податків та зборів юридичних осіб та відділ погашення боргу. Білоцерківське відділення обслуговує не лише Білу Церкву, але й Білоцерківський, Володарський, Рокитнянський, Ставищанський, Таращанський, Сквирський та Тетіївський райони. Загалом це майже 20 тис. фізичних осіб-підприємців та 10 тис. юридичних осіб. За минулий рік з цієї території вдалося зібрати майже 1, 6 млрд. грн. податків до місцевих бюджетів та 1, 3 млрд. грн. податків до державного бюджету. Найбільше доходів у місцеві бюджети дають такі податки: ПДФО, ЄСВ, військовий збір, єдиний податок, земельний податок, акциз та ПДВ.

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Також Павло Козирєв нагадав, що розпочалася кампанія декларування доходів та наголосив, що декларацію можна подати особисто, замовним листом чи електронним способом, використовуючи цифровий підпис.

Білоцерківського відділення ГУ ДФС у Київській області також має свою сторінку у соцмережі Facebook, де можна почитати найсвіжіші новини та повідомлення, а також Павло Козирєв планує проводити особисті прийоми для платників податків: кожну 2 та 4 середу місяця з 9:00 до 13:00

У планах очільника відділення також проведення круглих столів за участю платників податків та представників органів місцевого самоврядування та відзначення кращих платників податків. 

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