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БПП "Солідарність" вітає білоцерківців з Днем Соборності України

  • Понеділок, січ. 22 2018
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БПП &quot;Солідарність&quot; вітає білоцерківців з Днем Соборності України

22 січня 1918 року Україна прийняла рішення оголосити про свою державну незалежність. У Будинку Центральної Ради (нині Будинок вчителя у Києві) був проголошений IV Універсал про повну незалежність України. Через рік саме цей день батьки-засновники незалежної України оберуть, щоб проголосити Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. 

Загалом навіть після Третього Універсалу, який проголошував Українську республіку у федеративному зв’язку із іншими республіками колишньої Російської Імперії, нашу державу почали визнавати іноземні держави ще наприкінці 1917 року. Слідом за Францією Україну визнала Велика Британія, а затим й Австрія.

Проте керівництво УНР вважало за необхідне оголосити про повну незалежність України. Голова Центральної Ради Михайло Грушевський публічно пояснив згодом, що проголошення незалежності було необхідним з двох причин: для завершення мирних переговорів із європейськими державами у статусі окремої, суверенної, незалежної держави та для того, щоб більшовики не виставляли свою боротьбу проти Києва як внутрішній конфлікт між партіями, а щоб це було чітко ознаменовано зовнішньою агресією проти молодої республіки.

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Через багато років у неділю, 21 січня 1990 року, мільйони українців взялися за руки, з'єднавши Львів і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Цей живий ланцюг був одним із наймасштабніших у світовій історії та став ще одним кроком до здобуття незалежності Україною. Акцію «Українська хвиля» організував Народний Рух України. Ініціатором і співорганізатором акції був член Секретаріату НРУ Михайло Горинь.

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Не лишилися осторонь цієї визначної дати і партійці білоцерківського міського осередку партії "БПП - "Солідарність". Вони поклали квіти до пам'ятника Т. Г. Шевченку у центрі міста. А білоцерківське міськрайонне об'єднання Всеукраїнського Товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка, Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, Білоцерківський осередок "Молода Просвіта" організовують живий ланцюг єдності у нашому місті о 16:00. З боку міської влади лише один захід - поетичний фестиваль «Соборний дзвін» у Будинку органної та камерної музики. 

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