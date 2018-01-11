Важливо

У Білій Церкві почали діяти пункти обігріву

  • Середа, січ. 17 2018
  • Автор 
У Білій Церкві почали діяти пункти обігріву

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міста інформує білоцерківців про те, що рішенням комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на території міста Біла Церква станом на 16.01.2018р. розгорнуті та діють пункти обігріву за наступними адресами:

№ з.п

Місце розташування

Адреса

Примітка (телефон)

Стаціонарні пункти обігріву

1

Білоцерківська міська організація товариства Червоного Хреста України Червоний Хрест

Вул. Турчанінова, 1

34-86-55

2

Релігійна установа

«Церква Євангельських християн баптистів»

Вул. Шолом-Алейхема, 13

5-12-20

3

Приймальне відділення міської лікарні № 1

Вул. Я. Мудрого, 49

5-54-07

4

Приймальне відділення міської лікарні № 2

Вул. Семашко, 9

6-40-39

5

Приймальне відділення міської лікарні № 3

Вул. Карбишева, 12

6-52-48

6

Пожежна частина № 1

Вул. Леваневського, 157

7-98-38

7

Пожежна частина № 3

Вул. Фастівська, 21а

6-32-93

8

Пожежна частина № 4

Вул. Героїв Чорнобиля, 216

5-89-55, 5-23-40

9

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Київській області

Вул. Заводська, 3

7-92-01

 

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради

SocButtons v1.5
Прочитано 127 раз
Опубліковано в Події

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Що потрібно змінити у Білій Церкві в 2018 році у першу чергу?

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео