|
№ з.п
|
Місце розташування
|
Адреса
|
Примітка (телефон)
|
Стаціонарні пункти обігріву
|
1
|
Білоцерківська міська організація товариства Червоного Хреста України Червоний Хрест
|
Вул. Турчанінова, 1
|
34-86-55
|
2
|
Релігійна установа
«Церква Євангельських християн баптистів»
|
Вул. Шолом-Алейхема, 13
|
5-12-20
|
3
|
Приймальне відділення міської лікарні № 1
|
Вул. Я. Мудрого, 49
|
5-54-07
|
4
|
Приймальне відділення міської лікарні № 2
|
Вул. Семашко, 9
|
6-40-39
|
5
|
Приймальне відділення міської лікарні № 3
|
Вул. Карбишева, 12
|
6-52-48
|
6
|
Пожежна частина № 1
|
Вул. Леваневського, 157
|
7-98-38
|
7
|
Пожежна частина № 3
|
Вул. Фастівська, 21а
|
6-32-93
|
8
|
Пожежна частина № 4
|
Вул. Героїв Чорнобиля, 216
|
5-89-55, 5-23-40
|
9
|
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Київській області
|
Вул. Заводська, 3
|
7-92-01
У Білій Церкві почали діяти пункти обігріву
- Середа, січ. 17 2018
- Автор bc-news
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міста інформує білоцерківців про те, що рішенням комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на території міста Біла Церква станом на 16.01.2018р. розгорнуті та діють пункти обігріву за наступними адресами:
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