У Білій Церкві почали діяти пункти обігріву

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міста інформує білоцерківців про те, що рішенням комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на території міста Біла Церква станом на 16.01.2018р. розгорнуті та діють пункти обігріву за наступними адресами: