18 січня очікуються сильні снігопади

УВАГА! Київська ОДА попереджає про ймовірність введення обмеження в’їзду великогабаритних і важковагових транспортних засобів у Київську область з 18 січня.

За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 18 січня прогнозується суттєве ускладнення погодних умов.

У Київській області: сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 10-20 сантиметрів. У східних районах області дуже сильний мокрий сніг, висота снігового покриву 30-40 сантиметрів.

Київська обласна державна адміністрація закликає мешканців Київщини бути вкрай обережними під час перебування на вулиці та утриматися від поїздок особистим легковим транспортом.

Попереджаємо про високу ймовірність введенняо бмеження в’їзду великогабаритних і важковагових транспортних засобів у Київську область з 18 січня. Закликаємо власників великогабаритних і важковагових транспортних засобів та керівників транспортних підприємств взяти до уваги обмежувальні заходи при плануванні і утриматись від поїздок в зазначені періоди.

За таких погодних умов необхідно бути максимально уважними та обережними на дорогах. Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції. З особливою обережністю рухайтеся мостами та естакадами, відмовтеся від ризикованих маневрувань. Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху!

Шановні громадяни! Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».