Прес-конференція Геннадія Дикого

Сфери відповідальності заступників

Міський голова Геннадій Дикий під час свого виступу торкнувся всього двох тем: про те, що на запити громадян та правоохоронних органів за два роки надали 2913 відповідей та розповів про функціональні обов’язки своїх заступників. Зокрема, Сергій Постівий відповідатиме за впровадження відеонагляду в місті, функціонування Муніципальної варти та впровадження карти білоцерківця. Валерій Гнатюк займатиметься житлово-комунальним сектором, санітарними зонами розчистки і прибирання міста, приведенням нормативних документів до вимог чинного законодавства, енергозбереженням та активізує Стратегію розвитку Білої Церкви. Інна Новогребельська займається податками, вдосконаленням роботи ЦНАП та відкриттям нового терцентру. Ольга Бакун займатиметься питаннями архітектури та містобудування, меж міста, а Олександр Поляруш – капітальним будівництвом та транспортом. Про Ольгу Настіну мер не сказав нічого, як відомо, вона вирішила звільнитися.

Затим мер відповів на питання журналістів.

Безпритульні собаки

Геннадій Дикий вкотре зазначив, що кількість безпритульних собак збільшується за рахунок тих людей, які привозять їх з дач та сіл на зимовий період і викидають на вулиці міста. Бо, мовляв, вже стільки грошей витрачено на щеплення і стерилізацію собак, що молодих тварин у місті бути не повинно, а вони все одно з’являються. Щодо притулку, то мер знову повторив, що там тварини не будуть знаходиться постійно, лише на час стерілізації та вакцинації, а потім їх повернуть назад в район проживання. Чим у такому разі притулок відрізнятиметься від ветлікарні, не зрозуміло. Також мер не сказав, коли ж його побудують. Раніше мер озвучував, що на будівництво притулку потрібно 5 млн. грн, а на грудневій зустрічі з мешканцями міста зазначив, що потрібно вже 18 млн. грн.

КАТП-1028

Мер також прокоментував підвищення тарифу на вивіз сміття на 30%. За його словами, це потрібно було роботи, бо підвищилася вартість електроенергії та дизпалива. Проте коли КАТП почне укладати прямі договори зі споживачами послуг, сказати не зміг. А саме це вимагає новий закон «Про житлово-комуналоьні послуги». Геннадій Дикий зазначив, що це питання господарюючого суб’єкта, а профільний заступник Валерій Гнатюк прослідкує, щоб відносити надавача послуг і споживачів відбувалися у межах чинного законодавства.

Наразі адміністрування збору коштів за вивіз сміття лежить на плечах ЖЕКів та входить до їх тарифу з обслуговування прибудинкової території. Таким чином, КАТП немає боргів населення за вивезення сміття, адже ЖЕКи зобов’язані повністю розраховуватися з КАТП-1028, незалежно від того, чи отримали 100% оплати комунальних послуг від населення, чи ні. До того ж КАТП економить кошти на відкритті абонвідділів для обслуговування споживачів, друку та рознесення квитанцій. Як відомо, 40% акцій підприємства належить батькові міського голови Анатолію Дикому.

Медична реформа

Міський голова не зміг по суті відповісти, коли ж у місті почнеться інформаційна кампанія щодо вибору сімейного лікаря пацієнтами. По закону, підписувати договір на обслуговування лікарі з пацієнтами почнуть з квітня, але вже зараз кожен має собі обрати лікаря-терапевта чи лікаря-педіатра. У деяких містах в міських газетах вже публікують інформацію про те, які лікарі працюють у місті, який у них досвід роботи тощо. У Білій Церкві поки що управління охорони здоров'я такої роз’яснювальної роботи не розпочало. Натомість лікарні вже готують документи для отримання статусу неприбуткового комунального підприємства. Також Геннадій Дикий зазначив, що у планах відкриття амбулаторій сімейної медицини на Залізничному селищі, на Томилівській, на Піщаному та по вул. Некрасова.

Зміна пасажирських маршрутів

Геннадій Дикий зазначив, що маршрути будуть змінені і про ці зміни проінформують мешканців, проте чи буде обговорення нових маршрутів, так і не сказав. Також очільник міста зазначив, що Тролейбусне управління отримало виручку від встановлення пристроїв для валідації квитків удвічі більшу, ніж мало до цього. Проте не назвав жодних цифр, а також не відповів на питання, чи вдалося за ці кошти погасити витрати на встановлення валідаторів приватній фірмі АСТЕК. Нагадаємо, ця фірма погодилося встановити валідатори за 7 млн. грн. під 30% річних, які місто має повернути упродовж 7 років саме за рахунок понаднормової виручки від валідації. Наразі мер не може сказати, чи повертаються кошти саме так, а чи просто місто сплачує кредит за користування 7 млн. приватних коштів.

Ремонті роботи

Геннадій Дикий, відповідаючи на питання, чи несе хтось відповідальність за розритий асфальт після ремонтних робіт, зазначив, що у цьому році буде зовсім інший підхід до асфальтування доріг після ремонтних робіт.

Власне після цього мер міста подякував за запитання і привітав журналістів з прийдешнім святом Водохреща, тим самим давши зрозуміти, що з питаннями варто закінчувати. Попередній раз прес-конференція міського голови відбулася два місяці тому, 11 листопада 2017 року. Хоча обіцяв проводити їх щотижня.